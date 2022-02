Počas uplynulého víkendu testovali na ozubnicovej železnici (OŽ) v Tatrách, tzv. zubačke, či sú nové vozidlá spôsobilé na jazdu s cestujúcimi. Testovanie dopadlo nad priemer dobre a vyzerá to tak, že široká verejnosť by sa mohla dočkať jazdy ultra modernými vozňami na OŽ už tento týždeň v stredu, t. j. 16.2. 2022. Predchádzať tomu bude v ten deň jazda s ministrom dopravy a výstavby.

Koncom minulého týždňa bolo na trati Štrba – Štrbské Pleso po dlhej dobe nezvyčajne rušno. Dôvodom bolo testovanie novej hybridnej električko – zubačky. Predtým však bolo potrebné pracovníkmi údržby odpluhovať sneh z trate, pretože po dlhodobej výluke skryla veľká vrstva snehu koľajisko. Najskôr prebehlo hrubé čistenie s pomocou bagru a lopát. Potom zapriahli do služby aj multifunkčnú lokomotívu so snehovým pluhom. Všetko muselo byť tip top pripravené na víkendovú testovaciu jazdu novej zubačky na trati.

V sobotu boli na trati zahájené skúšky s novými elektrickými jednotkami švajčiarskeho výrobcu Štadler. Išlo o súpravy s názvom „Bradavica“ a „Ganek“, ktoré otestovali v dvojitej trakcii. Nič už tak nebráni tomu, aby mohla byť zubačka spustená do ostrej prevádzky.

Zubačka. Zdroj: reg

Rekonštrukcia na trati tatranskej zubačky začala v lete 2020. Cieľom výluky bola komplexná renovácia trate, pri ktorej došlo k obnove železničného spodku a zvršku, vrátane odvodnenia. Vymenili aj trakčné vedenie a zabezpečovacie zariadenia( rampy, semafory). Nový šat dostali aj nástupištia. Čo je však najdôležitejšie, staré 50- ročné vozne nahradia nové luxusné električko – zubačky. Sú hybridné takže môžu jazdiť aj na susednej trati medzi Štrbským Plesom a Tatranskou Lomnicou. Majú odkladací priestor na bicykle, lyže, kočíky ako aj automatické sčítacie zariadenia počtu cestujúcich, a vozne sú aj klimatizované.

Náročnosť rekonštrukcie bola daná nielen unikátnosťou trate, ktorá zdoláva prevýšenie 550 metrov na vzdialenosti necelých 5 kilometrov, ale aj faktom, že sa nachádza v Národnom parku TANAP. Ide tak o unikátnu trať na Slovensku. Ako to už na Slovensku býva zvykom máloktoré stavby sa odovzdávajú načas, a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Pôvodne sa s rekonštrukčnými prácami počítalo na necelý rok, a trať OŽ mala byť spustená pred letnou turistickou sezónou 2021, neskôr železničiari sľubovali termín pred začiatkom zimnej sezóny, no ani to nedokázali dodržať.

Po 9 mesiacoch oproti pôvodnému plánu spustenia poznáme konečne termín spustenia, a to 16.2.2022. V skorých popoludňajších hodinách o 14:30 sa najprv sa skutoční slávnostná jazda s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom, riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom, šéfom ŽSR Miloslavom Havrilom, CEO koncernu Stadler, ktorý zubačky na Slovensko dodali pánom Petrom Spuhlerom ako aj starostom Štrby Michalom Sýkorom. Následne by zubačky mala byť verejnosti prístupná prvou jazdou o 16:30. Cestujúci tak už nebudú musieť pri jazde zo Štrby na Štrbské Pleso využívať náhradnú autobusovú dopravu, čo im výrazne uľahčí cestovanie.