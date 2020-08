V nedeľu vo večerných hodinách vošiel do reštaurácie pri Štrbskom plese neznámy maskovaný muž so zbraňou v ruke. "Od personálu žiadal peniaze a pre výstrahu dvakrát vystrelil do stropu. Ozbrojený muž sa následne zmocnil časti tržby a z miesta činu ušiel na doposiaľ neznáme miesto," informovala polícia na sociálnej sieti. Incident sa podľa policajtov obišiel bez zranenia.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade už začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Počas našej návštevy boli v kolibe policajti. Zdroj: Daniela Pirschelová

Podľa skúseného kriminalistu Mateja Snopka je lúpežný prepad tohto typu pokojnejší ako prestrelka. "Keď sa človek dostane niekam, kde sa strieľa, treba ujsť, prípadne sa schovať za nejaké výstupky, a netreba si vtedy všímať nič okolo. Tam si musíte chrániť holý život," vysvetlil Matej Snopko.

V súvislosti s ozbrojeným prepadom na Štrbskom plese si vraj treba uvedomiť, že v takejto situácii človek potrebuje prežiť a pokiaľ sa dá, tak ujsť, ale bezpečne, tak, aby útočník nezačal strieľať. Prípadne sa schovať pod stôl, neprovokovať páchateľa, nedívať sa mu do očí, neupozorňovať na seba, nevyjednávať.

Čašníčka Michaela ukazuje okno cez ktoré rodičia spustili von malú dcérku. Zdroj: Daniela Pirschelová

"Základom je, že pokiaľ sa staneme svedkom prepadnutia v reštaurácii, tak na seba neupozorňujeme, nekladieme odpor, páchateľovi dáme všetko, čo chce, vyhýbame sa akémukoľvek konfliktu," prízvukoval Matej Snopko.

Ak sa dá, treba si na páchateľovi všímať zvláštne znamenia, ako tetovania či materské znamienka. "Nie však spôsobom, že budeme naňho vypliešťať oči! Treba si ho vryť do pamäti tak, aby si to on nevšimol," dodal Matej Snopko.

"Podobné činy ako ten v Tatrách páchajú zúfalí ľudia, opilci a narkomani," pokračoval kriminalista a zdôraznil, že keď človek vstúpi niekam so zbraňou a pýta si peniaze, znamená to, že spúšťa udalosti, na ktoré už nemá vplyv.