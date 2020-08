Do začiatku školského roka ostávajú už len dva týždne, no niektorí rodičia stále netušia, kam svoje deti zapíšu.

Dôvodom je málo voľných miest v materských a v základných školách. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Čísla začínajú byť najmä v hlavnom meste a okolí doslova alarmujúce! Samosprávy sa preto rozhodli žiadať o pomoc štát.

Petržalka do materských škôl tento rok neprijala až 770 detí. Tento problém sa pritom opakuje každý rok. Nepomohlo dokonca ani dvojaké školné pre rodičov bez trvalého pobytu v mestskej časti a ani zopár nových tried.

„Budúci rok by mal byť ten stav nižší, ale ešte stále to nebude na nule. Bude to jedna z priorít najbližších dvoch rokov - znížiť tento počet aspoň na polovicu," tvrdí Ján Hrčka, starosta Petržalky.

Rovnako aj rodičia prvákov, ktorí žijú na juhu Slovenska, tŕpnu, či budú mať kam ich deti nastúpiť. Obecné či mestské školy praskajú doslova vo švíkoch a nové sú v nedohľadne. Samosprávy podľa rodičov môžu uvoľniť miesta v maďarských školách.

Miestni však už v minulosti nechceli o tomto nápade ani počuť. V iných mestách, akým je napríklad Stupava, samospráva nafukuje existujúce základné školy.

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga existuje približne 300 obcí, kde nie sú vybudované materské školy, a tak musia zistiť, či sú schopní ich dofinancovať.

Isté však je, že do septembra nové triedy nevzniknú a rodičia sa musia preto popasovať doslova s neriešiteľnou situáciou.