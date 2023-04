Dedinka Ivanovce má len približne tisíc obyvateľov, ale tunajšiu základnú školu s materskou školou navštevuje vyše 90 detí z celého Slovenska. Aj z Bratislavy. Reálne však fyzicky každé ráno do školy príde iba zo dvadsať detí. Ako je to možné?

Škola v Ivanovciach je iná ako bežné základné školy. "Táto škola je výnimočná tým, že ide o školu rodinného typu s malým počtom žiakov v triedach, kde sa môžeme deťom individuálne venovať. Výnimočná je aj v tom, že sú tu zapísané deti na domácom vzdelávaní. Takisto máme veľa možností ďalšieho vzdelávania pre deti ako je škola v prírode, korčuliarske, plavecké kurzy, dostatok učebných pomôcok pre žiakov, asistentov, tiež sme členmi slovenského šachového zväzu, venujeme sa keramike, deti si tu môžu variť a programovať s legom," vysvetlila riaditeľka školy Mária Lacková.

Fyzicky chodí do školy 29 žiakov, ale v skutočnosti ich má škola až 90, lebo ostatní žiaci sú na domácom vzdelávaní. "Chodia sem deti z Trenčína, z Nového Mesta nad Váhom, to sú deti na dennom štúdiu a v rámci domáceho vzdelávania chodia deti až z Bratislavy, či z Považskej Bystrice a širšieho okolia," hovorí riaditeľka s tým, že takzvaní "domškoláci" chodia do školy len raz za pol roka na preskúšanie, pričom na Slovensku funguje približne dvadsať takýchto škôl.

V prípade školy v Ivanovciach nejde o súkromnú, ale štátnu školu. Pôvodne chodili deti, ktoré sa chceli z rôznych dôvodov vzdelávať doma, do školy v Banskej Bystrici. Tá bola súkromná, ale zrušili ju. "Naraz zostalo 500, 600 detí v rámci celého Slovenska visieť, lebo ich nemal kto zastrešiť. Zhodou okolností u nás bolo jedno dievčatko, ktoré túto školu navštevovalo a k nám prišla na denné štúdium, lebo bola z Trenčína. Vtedy mi mamička o takejto možnosti vzdelávania porozprávala a povedala som si, poďme to toho aj my," vysvetľuje M. Lacková.

Podľa nej rodičia preferujú domáce vzdelávanie pre deti z rôznych dôvodov. "Máme deti aj z Bratislavy a tam je situácia so školami vážna, je tam veľa veľkých škôl, kde sú naplnené triedy, keď má žiačik dyslexiu, dysgrafiu alebo nejaký problém, tak v tej veľkej škole veľmi ťažko funguje a rodičia nemajú inú možnosť. V prípade týchto domškolákov však ide aj o úplne zdravé deti, kde rodičia sú napríklad lekári, alebo veľmi vzdelaní ľudia, ktorí nechcú, aby sa ich deti vzdelávali v bežnej škole. Chcú, aby sa ich deťom niekto viac venoval. Alebo sú aj rodičia, ktorí sú doma a majú záujem o takúto formu vyučovania," dodáva M. Lacková.

Zaujímavosťou je i to, že keďže ide o štátnu školu, rodičia za vzdelávanie detí neplatia. V triede je len okolo osem až desať detí, učiteľ sa im teda môže viac venovať a uplatniť aj inovatívne formy vzdelávania. Rodičia vítajú aj to, že pomôcky pre deti do prvého ročníka v hodnote asi dvesto eur dáva škola zdarma, aj v prípade ďalších aktivít či výletov platí veľkú časť škola.

Deti do školy chodia radi pre viacero dôvodov. "Môžeme sa tu učiť nové veci zo slovenčiny, angličtiny aj z hudobnej výchovy, že sa naučíme všelijaké nové slovíčka, chodievame sa aj prechádzať do prírody a môžeme sa tu aj hrať," povedal jeden zo žiakov Matej Uhlík. "Najradšej mám počítače, lebo sa môžeme aj hrať. Učíme sa aj programovať. Boli sme aj na súťaži v legu, stavali sme budovy z lega so solárnymi panelmi a veternou turbínou," povedali Branko Lacko a Dodko Kuzma.

Katarína Kuzmová, mama Dodka, si školu tiež pochvaľuje. "Mne sa páči, že na škole je rodinný prístup. Dieťa, keď mi ráno vstane, budí ma s tým, že maminka poď, ideme do školy, a keď preňho do tej školy prídem, tak mi ide vynadať, že on chcel byť v škole dlhšie, lebo hrali šach, niečo riešili, varili, piekli. Taktiež sa mi páči úžasný prístup učiteľov či riaditeľky, ktoré sa zaujímajú o každého žiaka i rodiča," hovorí K. Kuzmová s tým, že na škole, kam chodí pár stoviek žiakov by nebolo možné každému žiakovi, alebo rodičovi venovať osobitnú pozornosť. "Tiež s rodičmi sa všetci navzájom poznáme, dôverujeme si, je to iné ako na veľkých školách," uzavrela Kuzmová.

Domáce vzdelávanie, alebo domáca škola je vzdelávanie detí v domácich podmienkach rodičmi, alebo tútormi, namiesto vzdelávania poskytovaného vo formálnom prostredí štátnych či neštátnych škôl. Táto forma vzdelávania je veľmi stará. Pred zavedením povinnej školskej dochádzky prebiehala väčšina vzdelávania v rodinách, alebo komunitách. Jednou z foriem domáceho vzdelávania je vyučovanie v domácnosti pod dohľadom korešpondenčných, alebo zastrešujúcich škôl. Na Slovensku nie je domáce vzdelávanie bežné, ale rozširuje sa. Práve epidémia koronavírusu na Slovensku vyvolala väčší záujem o domáce vzdelávanie.