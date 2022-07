Po vyšetrení na urgentnom oddelení odporučili pánovi Jurajovi z Veľkého Zálužia, aby zostal v nemocnici. Mal veľké bolesti a zapálený umelý kĺb, pričom už týždeň bral doma infúzie, aby bolesť a zápal ustúpili, no nepomohlo to. "Preto som volala v sobotu poobede záchranku, o tretej sme už boli v nemocnici. Na urgente boli veľmi ochotní a milí, poriadne ho vyšetrili a keď sa ukázalo, že ide o zápal, poslali nás na traumatológiu, aby manžela hospitalizovali. Tam to však lekár odmietol, vraj nie je dôvod," dozvedeli sme sa. Vrátili sa teda na urgent, odkiaľ volali na ďalšie oddelenia, aby niekto jej manžela hospitalizoval. Nepodarilo sa to a tak pani Zuzana zostala s ležiacim manželom na nemocničnej chodbe.

Ukázalo sa totiž aj to, že ho nemá ako dopraviť domov, sama so šoférom sanitky by to jednoducho nezvládla. "Nakoniec sme zostali ja a môj ležiaci manžel od polnoci, keď už bol kompletne vyšetrený, až do rána do šiestej pred urgentným príjmom na chodbe, " povedala Zuzana. Ako povedala, snažila sa zohnať akúkoľvek pomoc, ale v noci počas víkendu to bolo márne. "Mne nemal kto pomôcť, hoci som obvolávala známych, dokonca sa na urgente snažili skontaktovať dobrovoľných hasičov vo Veľkom Záluží, ale keďže sú dovolenky a leto, nevedeli sme nikoho zohnať. Volali aj profesionálnych hasičov, tí však povedali, že to nie je ich kompetencia. Nakoniec sa mi podarilo zobudiť brata a ten prišiel k nám domov a pomohol mi ho preložiť a preniesť do domu," opísala hrozivú situáciu.

Po stresujúcom víkende sa s manželom Jurajom znova ocitli v nemocnici na traumatológii, kde lekár potvrdil, že ide o zápal umelého kĺbu. Mimochodom, lekárom sa veľmi nepáčilo to, že Zuzana zverejnila zábery z nemocnice a verejne sa posťažovala. Juraja, aj po našej medializácii, ešte v pondelok teda hospitalizovali a už v utorok mu naplánovali operáciu zapáleného kĺbu. "Osobne som sa stretla pred operáciou s primátorom traumatológie, vysvetlili sme si navzájom celú situáciu a len dúfam, že manžel bude po operácii v poriadku," povedala nám Zuzana.

Na vzniknutú situáciu reagovala aj nitrianska nemocnica: "Je nám úprimne ľúto vzniknutej situácie. Fakultná nemocnica Nitra zodpovedne pristupuje ku každému pacientovi, ktorý prichádza do nášho zdravotníckeho zariadenia," napísala nám hovorkyňa Tatiana Kubinec. "Pacientovi bola počas víkendu poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť na základe viacerých vyšetrení si jeho stav nevyžadoval akútnu hospitalizáciu, pričom mu bola odporučená kontrola v špecializovanej ambulancii po víkende. Toho času je už pacient po kontrole v ambulancii hospitalizovaný na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie našej nemocnice, v operačnom riešení."



