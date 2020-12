Čísla novo infikovaných a hospitalizovaných jednoznačne ukazujú, že aj v Bratislave sa pandemická situácia zhoršuje. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Dôvody môžu byť podľa neho viaceré.

"Po čiastočnom lockdowne pred plošným testovaním sa nám vrátili náznaky slobodnejšieho fungovania. Viac sa pohybujeme a stretávame. Sme už z tých mesiacov rôznych obmedzení otrávení a strácame obozretnosť," skonštatoval na sociálnej sieti Vallo. Atmosféra neistoty, ktorú ľudia prežívajú v dôsledku neustále sa meniacich vládnych návrhov, či už sprísňujúcich alebo uvoľňujúcich platné pravidlá, verejnosť podľa bratislavského primátora postupne oberá o dôveru v aj tie najzákladnejšie nástroje proti pandémii.

"Nielenže nás to oberá o motiváciu byť dôslední a zodpovední, ale v podstate strácame prehľad, čo toto dôsledné a zodpovedné správanie má byť," poznamenal Vallo. Keďže do Vianoc ostáva pár týždňov, ľudí vyzýva, aby urobili dovtedy všetko pre to, aby kontakt s najbližšími počas sviatkov bol čo najbezpečnejší a neprispel k šíreniu nákazy.

"Nechoďme do obchodov zbytočne veľakrát, ale spravme radšej jeden veľký nákup. Keď máte možnosť práce z domu, využite ju najmä v týchto dňoch. Neseďme v preplnených terasách, radšej si vezmime tú kávu so sebou. Odložme kontakty s ľuďmi, ktoré nie sú v týchto dňoch nevyhnutné. Keď máte plánované väčšie pracovné, rodinné či priateľské stretnutie, dajte sa pred ním otestovať antigénovými testami," odporučil. Pre bezpečnosť svojich najbližších sa môžu ľudia podľa Valla dať otestovať aj krátko pred Vianocami.