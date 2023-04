Cesta, na ktorej sa tragédia stala, prechádza okolo poľnohospodárskeho družstva súbežne s diaľnicou a nesie názov Poľnohospodárska. Miestni však majú pre ňu iný názov, volajú ju Opilecká. Dôvodom je, že si ňou radi krátia cestu turisti aj miestni, aby obišli centrum Liptovského Mikuláša a dostali sa do časti Nábrežie. Radi ju však využívajú aj opilci vracajúci sa nadránom z diskoték. Na ceste je päťdesiatka, málokto ju však podľa miestnych dodržiava.

Dopravný analytik Ján Bazovský sa pozrel na miesto nehody a prišiel s vážnym zistením. Rozšírená asfaltová plocha pod vjazdom do družstva môže zvádzať k mylnému presvedčeniu, že cesta ďalej pokračuje rovno. Aj to mohla byť príčina, prečo neskúsený vodič nedokázal vybrať zákrutu a s autom napálil do stĺpa verejného osvetlenia nachádzajúceho sa pod odbočkou.

J. Bazovský vraví, že aj keď miestni i polícia vedia, že cesta je nehodová, riešiť nezodpovednosť vodičov technickými opatreniami typu spomaľovače rýchlosti nie je nevyhnutné. "Potom by na každej ulici v každom meste musel byť retardér. Treba si uvedomiť, že aj policajti majú obmedzené možnosti. Predsa len dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky nemôže byť zúžený na jednu cestu," myslí si Bazovský.

Podľa neho by bolo efektívnejšie apelovať na zodpovednosť vodičov, než riešiť to technickými prostriedkami alebo obmedzovaním rýchlosti. "Obmedzenie rýchlosti ako takej dopravnom značkou nie je účinné a v tomto prípade to platí dvojnásobne, pretože rýchlosť je už obmedzená všeobecnom úpravou, lebo v obci sa jazdí päťdesiat kilometrovou rýchlosťou," doplnil Bazovský.

Ten vraví, že to, akou rýchlosťou auto mohlo ísť pred nehodou, je otázkou pre súdnych znalcov. Pri pohľade na to, čo zostalo z vozidla je však zrejmé, že päťdesiatka to asi nebola. "Zvyčajne však pri takomto rozsiahlom zdevastovaní vozidla sa stáva, že zostane zaseknutá ručička tachometra, pokiaľ to teda nie je digitálny tachometer. Ale rozhodne, päťdesiat kilometrovou rýchlosťou ten vodič nešiel," uzavrel Bazovský. Podľa otca súrodencov Emmy a Erika však zrejme vodič letel šialene rýchlo, až 160 kilometrov za hodinu.

Hororová nehoda, pri ktorej vyhasli tri životy Emmy, Erika a ich kamarátky Kiky sa stala v nedeľu po tretej hodine ráno. Svedok Samuel Pecha (25), ktorý bol na mieste ako prvý opísal, že začul silný náraz, preskočil dvojmetrový plot a zbadal obraz, na ktorý do smrti nezabudne. "Boli tam telá. Jedno pri plote, pri záhrade. Dýchal, ale už ťažko. Chrčal. Jedna ležala na ceste. Jedna bola v aute vpredu," povedal Samuel. Ten nezaváhal a statočne sa pokúsil pre posádku auta urobiť, čo sa dalo. Z dymiaceho vraku vytiahol dievča, ktorému tak zrejme zachránil život. Kto auto šoféroval, doposiaľ nie je známe, auto patrilo Kike, ale nie je vylúčené, že za volantom sedela Sára (19). Jediná, ktorá zo štvorice kamarátov prežila.

V prípade tragickej nehody začala polícia trestné stíhanie pre zločin usmrtenia. Policajti sa okrem iného musia vysporiadať aj s otázkou akou rýchlosťou na ceste, kde platí päťdesiatka auto išlo a či posádka vozidla pred jazdou pila alkohol. Výsledky z pitvy však zatiaľ nie sú známe.

V mieste, kde auto vrazilo do stĺpa, sa aj v minulosti stali tragédie. Za posledných desať rokov tu došlo aj k vážnym nehodám. "V danom úseku Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši eviduje poslednú tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynula jedna osoba a jedna bola ťažko zranená v roku 2015. V roku 2017 eviduje jednu dopravnú nehodu, pri ktorej sa ťažko zranila jedna osoba," povedala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Tá potvrdila, že polícia má cestu v hľadáčiku. "Polícia v rámci výkonu služby venuje pozornosť aj predmetnej ceste," povedala Z. Šefčíková. Zároveň zdôraznila, že polícia neustále apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu auta, sledovali situáciu v cestnej premávky, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali predpisy. "Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," uzavrela Šefčíková.