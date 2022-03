Možno sa to stalo aj vám, že vám v istom období neustále niekto vyvolával alebo posielal otravné maily vraj s výhodnými ponukami. Alebo s vydieraním typu: Policajné prezídium vás prichytilo, že pozeráte porno a ukájate sa pri tom. Ak poukážete na tento účet 1 000 eur, nebudete trestne stíhaný.

O tom, či je to šikana a čo robiť, sa rozprávame s bývalým kriminalistom Matejom Snopkom, ktorý spolu s ďalšími bývalými policajtmi pomáha obetiam trestných činov, dopravných nehôd, lekárskych pochybení a čoraz častejšie aj šikanovania.

Tvrdí, že sa na nich obracia čoraz viac rôzne šikanovaných ľudí, ktorí ani netušia, že ide o šikanu, ale nevedia si dať rady.

„Ten porno vydierač sa ozval aj mne. S pobavením som odpovedal: „Ak mi dáte 1 000 eur, cez web kameru vám ukážem nové spôsoby fantastického ukájania sa!“ Šikanovanie vzápätí prestalo,“ smeje sa kriminalista.

Lenže bežný človek má často strach vzoprieť sa. „Obrátil sa na nás dozorca z väznice, ktorý bol psychicky na dne. Pomýšľal dokonca na samovraždu. Išlo presne o túto pornošikanu. Dotyčný sa bál hanby, ktorú by mohol spôsobiť rodine, ak nezaplatí v termíne, ktorý mu dal vydierač. Bol by zaplatil, ale toľko peňazí v tom čase nemal. Našťastie natrafil na nás,“ hovorí Snopko.

Susedská šikana spraví zo života peklo

Na Slovensku je okrem telefonických a internetových šmejdov veľmi častá aj susedská šikana. „Jeden takýto prípad práve riešime v Haliči,“ hovorí Snopko s tým, že dotyční šikanujú susedov už celé roky, no v posledných mesiacoch sú výkriky a nadávky rodiny z vedľajšieho domu také hlasné a také hrubé, že 70-ročná ročná vdova, ktorá vo svojom dome býva takmer 50 rokov, prestala žiť normálnym životom. Bojí sa vyjsť z domu, aby ich nestretla, televíziu si púšťa dvakrát tak hlasno, aby ich nepočula a do záhrady chodí len skoro ráno, kým vulgárni susedia spia. Ani okná už cez deň neotvára, bojí sa hlasného osočovania.

„Celé dni na túto ženu vykrikujú, že je ku*** a vyhrážajú sa jej aj celej rodine, že ju zabijú, že jej dcére sliny z papule tečú, že vnučky sú štence a kurvy, že jej syn je najsprostejší doktor v nemocnici a všetci patria do blázninca. Pritom traja zo štyroch krikľúňov majú potvrdené psychické diagnózy,“ vysvetľuje Snopko, o čo ide.

„Napriek tomu, že rodina sa viackrát sťažovala, nepomohli si. Preto sme sa prípadu ujali a chystáme súdnu žalobu. Takto sa predsa žiť nedá. Keď sa všetko podarí, stará pani bude mať od susedov pokoj a ešte dostane aj pekné odškodné,“ usmieva sa kriminalista.

V tomto prípade ide o jasnú šikanu. Mnohí ľudia, na ktorých niekto vyvíja nepríjemný nátlak, si však neuvedomujú, že sú šikanovaní.

Kedy ide naozaj o šikanu?

„Šikanovaním nie sú klasické slovné, fyzické či internetové detské boje, šikana je dlhšie trvajúci ničivý proces,“ hovorí Snopko.

„Dnes sa často zneužíva aj údajné šikanovanie, a to v škole aj v zamestnaní. Dieťa či dospelá obeť falošne obviní človeka alebo skupinu ľudí, proti ktorej niečo má, že ho šikanujú. Je to podobné, ako keď dieťa obviní učiteľa alebo rodiča z pohlavného zneužívania. Je známy prípad dieťaťa, ktoré vydieralo otca vetou: Ak mi to nekúpiš, obviním ťa, že si mi ublížil,“ upozorňuje kriminalista.

Skutočné šikanovnie sa deje, ak:

PREBIEHA DLHŠIE, NIE JEDNORAZOVO

OBEŤ NAOZAJ TRPÍ

VIEME, KÝM JE ŠIKANOVANÁ

JE NA TO DOKAZ



Prípad modrej veľryby

„Veľmi dobrý príklad toho, čo šikanovanie nie je, je Modrá veľryba, o ktorej sa medzi ľuďmi veľa hovorí. Údajne existuje na sociálnych sieťach skupina podliakov, ktorí oslovujú deti. Dávajú im rozličné nepríjemné úlohy. Napríklad: Musíš pozerať strašidelný film. Musíš vstať o štvrtej ráno. Poslednou úlohou je, aby dieťa spáchalo samovraždu. Dokonca polícia vraj vydala upozornenie, aby rodičia dávali pozor na svoje deti, aby túto hru nehrali. Podľa mojich informácií ide len o fámu,“ dodáva Snopko s tým, že nijaké takéto kybernetické šikanovanie by existovať nemalo.

