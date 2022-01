Dvadsaťdeväťročná Ksenia žije na Slovensku už niekoľko rokov a aj napriek tomu, že mala možnosť precestovať kus sveta, usadila sa práve tu. Ako sama spomína, intenzívnym cestovaním postupne zisťuje, že ľudia vo všetkých krajinách sú si veľmi podobní. Rozdiely nachádza skôr v prostredí v ktorom sa nachádzajú, klíme alebo veľkosti miest. Výnimkou nie sú ani tradície a zvyky. Vianoce v Rusku podľa nej prívrženci pravoslávnej cirkvi, rovnako ako aj ona sama, slávia 6. a 7. januára, avšak významnejší je pre nich Nový rok.

“Ja a moja rodina nijako špeciálne neoslavujeme ruské Vianoce. Niektorí ľudia idú v ten deň do kostola, posielajú blízkym priania, stretávajú sa a spolu večerajú. Avšak hlavným sviatkom u nás je Nový rok 1. januára. Máme vtedy stromček, darčeky i večeru. Na stole nemôže chýbať šalát Olivier, tzv. sleď pod kožuchom, chlebíky s červeným kaviarom a lososom, pečené kura, mandarínky a samozrejme šampanské,” približuje Ksenia a vysvetlením, že v bývalom Sovietskom zväze sa religiózne sviatky skoro prestali oslavovať, dokonca boli takmer zakazané.

Keďže k Vianociam sama nemá hlbší vzťah, oslavuje ich iba na Slovensku a páči sa jej tunajšie zachovávanie tradícií a zvykov. “Tieto Vianoce som bola na Slovensku, kde som oslavovala s mojími slovenskými blízkymi podľa všetkých zaužívaných tradícií. Aktuálne som v Rusku, ale asi nebudem robiť nič výnimočné 6. januára, možno si pôjdeme s rodinou posedieť do reštaurácie,” ozrejmuje.

Čo sa týka zvyklostí, na Vianoce sa deti v Rusku vždy obliekli a chodili koledovať po domoch a pretrváva to dodnes. Keď majiteľ otvorí dvere, zaspievajú mu koledy a on im za to musí dať sladkosti. “Keď som bola malá, robili sme to a vždy som sa na to veľmi tešila. Behali sme po celej dedine. Ak sa nemýlim, takto sa chodí od 7. januára až do 14. januára. Teraz sa to už však robí menej, zvlášť v mestách,” hovorí sympatická Sibírčanka.

Sviatok Troch kráľov v Rusku a tradičné Kreščenie (krstenie):

