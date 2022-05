ŠIALENSTVO menom Geissovci: TOTO je prvá foto Slovákov s milionármi! Kde ich stretli? ×

Na Slovensko pred pár dňami prišiel známy milionársky pár Carmen (57) a Robert Geissovci (58) so svojími dvoma dcérami Shaniou (17) a Davinou (18). V piatok v poobedných hodinách prišli do Bratislavy a aktuálne majú namierené do historickej Banskej Štiavnice. Ľudia sú z nich doslova vo vytŕžení a fotia sa s nimi všade! Tak, čo aj vám sa podarila spoločná foto?