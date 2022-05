Do známej kulinárskej jojkárskej šou Bez servítky pôvodne ísť nechcela, no napokon jej syn rozhodol, že sa jej zúčastní. Reč je o sympatickej Banskobystričanke a majiteľke talianskeho butiku s oblečením v centre mesta, Monike Nemčokovej (52)-Jej meno sa často spája aj s mafiánskym bosom Mikulášom Černákom. Tomu mala v minulosti pomáhať s módou.

Za účinkovaním sexi blondínky Moniky Nemčokovej v Bez servítky stojí produkčná tejto šou, ktorá ju oslovila s ponukou, či sa na to dá. “Ja som túto informáciu posunula môjmu synovi Kevinovi, nech to vyrieši za mňa a tak to aj vyriešil. Povedal mi len: “Mami, ideš variť do Bez servítky”. Najprv som bola zaskočená, no napokon som do toho išla,” smeje sa.

Pri hodnotení svojho vlastného účinkovania v relácii má však zmiešané pocity. Ako sama tvrdí, veľmi rada varí, no v súčasnosti nemá komu, keďže už aj jej syn býva sám.

“Pôvodne som tu chcela variť moju obľúbenú kôprovú omáčku, ale to mi nedovolili, vraj sa to ku mne nehodí. Tak som si vybrala naše ďalšie obľúbené jedlo - segedinský guláš. Ten mi ale tiež neprešiel. Chcela som niečo iné, tak som si napokon vybrala tzv. party grill, ktorý sa podáva normálne v interiéri,” vysvetľuje.

Týmto výberom chcela poukázať na to, že jedlo je súčasťou rodiny, ktorá si večer spoločne sadne ku stolu a porozpráva sa. Pripravila im dva druhy mäsa, syr, zemiaky, šalát a tri dresingy s tým, že si mäso a zemiaky budú opekať sami. Jej nápad však zjavne spoluúčinkujúci nepochopili a zkritizovali ju, že vlastne vôbec nevarila a jedlo si v podstate museli pripravovať sami.

