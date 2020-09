Slovenky sa na štafetu začali pripravovať pred dvoma rokmi. Už vtedy si totiž museli požiadať o povolenie na preplávanie prielivu. Ak by ponúknutý septembrový termín odmietli, museli by čakať ďalšie dva roky. Okrem toho museli zaplatiť 2 500 eur. „Kanál je široký 32 km, spolu s prúdmi však počítame s tým, že zaplávame 40 km. Pri plávaní sa budeme po hodine striedať,“ povedala Soňa Rebrová, jedna z členiek štafety.

Ako prvá skoro nadránom, o 3.30 vyštartovala známa Košičanka Zuzana Jusková (47). Voda mala menej ako 18 stupňov. Jusková ako vôbec prvá Slovenka preplávala kanál už v auguste 2017. Profesionálna plavkyňa vtedy dosiahla čas 11. hodín a 16 minút, čím pokorila predchádzajúcich piatich slovenských mužov.

Okrem nej sa v utorok o čo najlepší výkon snažili aj Táňa Chudá (47) so svojou dcérou Ninou. „Milujem výzvy, ktoré mi ukážu, čoho všetkého je telo schopné a ako ďaleko som schopná zájsť,“povedala pre stránku 40plus.sk. Spolu s Ninou ustanovili vlani nový slovenský rekord, keď v bazéne zaplávali za 24 hodín v bazéne 67 kilometrov. „A práve preto budem na tej lodi medzi Anglickom a Francúzskom so svojou bláznivou maminou, ktorá je za každú výzvu!“povedala Nina pre spomínanú stránku.

Ako štvrtá v poradí skočila do vôd prielivu Bratislavčanka Soňa Rebrová. „Milujem výzvy, adrenalín a netradičné podujatia. Je však pre mňa aj zodpovednosť plávať s takým skvelým tímom žien,“povedala. Ďalšou v poradí bola Popradčanka Zuzana Szaboóvá (41). „La Manche je jeden z doteraz nesplnených snov. Bola som na lodi pri prvom pokuse o preplávanie Laca Pečenku a tam som si povedala, prečo nie aj ja?“Poslednou šiestou členkou tímu bola Bratislavčanka Zuzana Vančová (57). Tá sa pred rokmi dostala do širšieho výberu v plávaní na OH v Moskve.