Linka 208 bude zrušená natrvalo. V oblasti Šulekovej má byť náhradou linka 147 so zahusteným intervalom. Zároveň vznikne nová linka 163. Informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.

Od septembra nastanú zmeny aj na linkách 96, 98 a 196. Pri jazde v smere z Petržalky na Letisko/Kukučínovu /Stn. Nové Mesto budú opäť premávať cez Prístavný most, pričom zastavia na zastávke Prístavný most na Bajkalskej. "Ruší sa zastavovanie na zastávke Miletičova a pre linku 98 aj na zastávke Prievozská. V smere jazdy do Petržalky ostáva obchádzková trasa cez Most Apollo," priblížila Vozárová.

Linka 65 už nebude obsluhovať zastávku Cudzinecká polícia. Zároveň na nej dôjde k skráteniu intervalov počas pracovných dní. Linka 79 bude premávať po skrátenej trase (Topoľové) - Lieskovec - Stn. Pod. Biskupice.

Linka 87 bude premávať po skrátenej trase Petržalka, Ovsište - Most Apollo - Vlčie hrdlo - Kazanská - Uzbecká - Železničná - Bodvianska. Nástupište a výstupište Bodvianska bude pri križovatke Železničnej a Bodvianskej. "Ako náhrada za linky 79 a 87 bude mať linka 78 vložené spoje premávajúce po trase Stn. Pod. Biskupice - Astronomická. V uvedenom úseku bude linka premávať aj cez víkendy a sviatky," načrtla hovorkyňa.

Linka 61 po novom nebude zastavovať na zastávke Fafruny. Vznikne tiež nová linka 163, ktorá bude premávať denne. "Ráno iba v smere na Račianske mýto, popoludní iba v smere na konečnú zastávku Za Mokráňom," načtrla Vozárová. Pôjde po trase Za Mokráňom (nová zastávka pri nocľahárni Vincenta de Paul) - Ivanská cesta - Trnavská cesta - Trnavské mýto - Račianske mýto (výstupište na Legionárskej, nástupište na Šancovej). Zastávka Pestovateľská v smere do centra mesta bude premenovaná na Avion, IKEA.

