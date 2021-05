Príbeh ťažko chorého Sebastiánka z Lučenca sleduje celé Slovensko. Pri jeho kombinácii niekoľkých ťažkých diagnóz mu môže život zachrániť len niekoľko drahých operácií v Amerike, kam odletel v piatok. Prvú z nich by mal podstúpiť v najbližších dňoch.

„Nespala som približne 40 hodín. V Bostone máme aktuálne päť ráno. ... Všetkým, ale skutočne všetkým, ktorí sa podieľali na vybavovaní lietadla, ďakujeme. Rovnako aj všetkým, ktorí pomohli, aby sme odleteli,“ napísala na sociálnej sieti Sebinkova mama Miroslava Janitorová už z Bostonu s tým, že let trval vyše 9 hodín a Sebastiánko mal počas neho jeden kolaps. Posádka to však zvládla perfektne.

Do Bostonu prileteli v piatok okolo obeda miestneho času. „Na letisko prišiel konzul, prevzal muža s dcérkou a osobne ich odviezol na ubytovanie a vyriešil menšie komplikácie . Dokonca im večer ešte doniesol domácu večeru. Takéto gestá sú na nezaplatenie,“ napísala Miroslava, ktorú spolu so synčekom priamo z lietadla vzala sanitka rovno do nemocnice.

Tam mali skontrolovať Sebinkov stav po prílete, ale v nemocnici sa začal chlapčekov stav komplikovať. „Začali mu klesať pulzy a nad 60 sa ani nedostal. Či už z vyčerpania, náročnej cesty alebo z inej príčiny, keďže ešte počas letu boli pulzy v poriadku a takéto komplikácie nemal . Teraz ide už len čisto na kardiostimulator bez vlastného rytmu,“ napísala Miroslava.

V pondelok si Sebi prejde opakovanými kompletnými kardio vyšetreniami a urobia mu všetky testy, ktoré treba.

„Na prvú operáciu máme už jednu zálohovú faktúru vyplatenú, zvyšok sa bude k prvej doplácať po uskutočnení. Na ňu by sme mali mať už komplet financie z toho, čo sa vyzbieralo,“ vysvetľuje mama Janitorová aktuálnu situáciu dúfajúc, že sa nevyskytnú žiadne vážne komplikácie. „Teraz sa už zbierajú peniažky na ďalšie zákroky a druhú operáciu v Bostone,“ vraví unavene.

„Všetkým, ktorí nám držíte palce a podporujete nás, neskutočne ďakujeme,“ odkázala Miroslava na Slovensko a desiatky fanúšikov Sebinkovej stránky hneď reagovali povzbudzujúcimi slovami.

„Mirka, je neuveriteľné, že existuje žena ako ty. Od úplného začiatku zrodenia myšlienky ísť do Bostonu... Máš môj obdiv. Sebi má jedno obrovské šťastie - že má teba!“ napísala za všetkých Zuzana.