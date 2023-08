Viac ako 30 miliónová investícia do moderného strediska čističky vlakov v Humennom prinesie aj 57 pracovných miest. Stavba by mala byť odovzdaná do konca augusta. Po ňom však cestujúcich čaká modernizácia tratí. Vlaky si tak na čistenie v novom stredisku počkajú niekoľko ďalších mesiacov.

Práce na stredisku technicko-hygienickej údržby v Humennom, ktorého cena predstavuje 30 miliónov eur bez DPH, finišujú. Stredisko by malo byť odovzdané do konca augusta. „Vytvorí sa takzvaný hygienický vlakový komfort – diať sa bude čistenie, údržba, odfekálňovanie a predkurovanie vlakových súprav. To, čo sa doposiaľ dialo vonku pod holým nebom, prejde do novej haly,“ približuje podpredseda predstavenstva ŽSR Ján Lukáč.

Hoci pôjde o jednu z európsky najmodernejších umývacích liniek, najbližší rok sa do nej žiadne vlaky nedostanú. Železničné trate na tomto úseku čaká elektrifikácia. „Na hlavu padnuté! V auguste odovzdajú nové depo, kam nebudú niekoľko mesiacov žiadne vlaky chodiť? Načo to robili,“ pýta sa Mária, ktorá niekoľkokrát týždenne využíva vlakovú dopravu.

Modernizácia trate má začať v septembri, trvať bude do októbra 2024. Po celý čas budú miesto vlakov jazdiť náhradné autobusy. „Ide o trate Humenné – Stakčín, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Strážske. Pre uvedené traťové úseky bude spracovaný výlukový cestovný poriadok náhradnou autobusovou dopravou (NAD) so zabezpečením dostatočného prestupného času v stanici Strážske, aby sa predchádzalo prípadným meškaniam,“ reaguje na otázky Plus JEDEN DEŇ Tomáš Kováč, hovorca ZSSK.

Po celý čas budú miesto vlakov jazdiť náhradné autobusy. Zdroj: Lukáš Koco

Pýtali sme sa preto Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), čo bude napríklad s rušňovodičmi či výhybkármi na tomto úseku, ktorí budú počas realizácie projektu nepotrební. „Podľa zámeru projektu výluka bude mať dopad najmä na výkon práce dozorcov výhybiek. Po ukončení projektu bude nadbytočným zamestnancom ponúknutá iná vhodná práca v inom mieste výkonu práce, prípadne bude využitý prirodzený odchod zamestnancov do starobného a predčasného starobného dôchodku,“ spresňuje Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR.

