Zdá sa však, že najväčší osoh z neho napokon mali neďaleké gastronomické prevádzky. Z atrakcie sa stala pre ne akási náplasť v čase zákazov pre nový koronavírus.

Vajanského nábrežie v hlavnom meste ožilo ruským kolom v júli. Reakcie ľudí sú stále rôzne aj po troch mesiacoch jeho prevádzky. "Jedna skupina ľudí je proti a nespokojnosť prejavovala najmä na sociálnych sieťach," povedala Michaela Demovičová zo staromestského miestneho úradu. Podľa nej zas druhá skupina ľudí privítala atrakciu ako spestrenie lokality pre Staromestské kultúrne leto. "Priamo na ňom sa konala lanová šou a tiež napríklad výstava fotografií. V jeho okolí zase koncerty či ohňová šou. Koleso prinieslo na nábrežie letnú atmosféru, ktorú máme radi v zahraničí," povedala Demovičová.

Jazdu na kolese si počas tohtoročného leta vyskúšala aj Petra (31) z Bratislavy. "Bolo to veľmi fajn a je odtiaľ pekný výhľad na mesto. Určite by som privítala, keby tu bolo aj budúce leto." Nápad priviezť ruské kolo do centra Bratislavy sa páči aj Simone (24) z Košíc, ktorá žije a pracuje v hlavnom meste. "Chcela by som naň ísť, ale pre strach z výšok som na to nenabrala odvahu,"povedala nám s tým, že aspoň popri ňom absolvovala nejednu letnú prechádzku.

Zaujímavosťou je, že okrem návštevníkov kolesa sa podľa slov Michaely Demovičovej ohlásili aj prevádzkovatelia blízkych reštaurácií, ktorí hovoria, že atrakcia im priviedla zákazníkov. "Považujeme to za ďalší nepredpokladaný, ale potešujúci benefit," dodala Demovičová. Jej slová nám potvrdil aj prevádzkar neďalekej reštaurácie. "Neviem to úplne s istotou potvrdiť, ale zdá sa mi, že mnoho ľudí, či už domácich alebo turistov si to po jazde namierili k nám alebo do iných blízkych podnikov," povedal nám s tým, že ich výhodou je určite poloha reštaurácie, ktorá sa nachádza len pár metrov od ruského kola.

Výhľad z kabínky ruského kola. Zdroj: Facebook

Kontroverzná bratislavská atrakcia má pred sebou už len pár posledných dní, jej prevádzka sa oficiálne skončí v stredu 30. septembra. Či na staromestské nábrežie zavíta aj budúci rok, zatiaľ známe nie je. "Osadenie kolesa na budúci rok je téma, ktorou sa momentálne nezaoberáme," uzavrela Demovičová.