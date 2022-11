Dcéra Jiřiny Bohdalovej (91) Simona Stašová (67) priznáva, že jej otec Břetislav Staš (94) si výborne rozumel so všetkými jej manželmi či partnermi.

Simona má za sebou manželstvá a jeden vzťah. Po prvý raz sa vydala za Pavla Trávníčka (71), ale manželstvo s večným princom z Popolušky zrejme nebola až taká veľká láska.

Iná káva už boli otcovia jej dvoch synov Marka (36) a Vojtu (27). K Talianovi Eusebiovi Ciccotimu a hercovi Pavlovi Skřípalovi (66) pocítila skutočnú lásku, no napriek tomu im to nevyšlo. Keď sa Simona zamilovala do Taliana Eusebia Ciccotiho, mala už po tridsiatke.

"Je to strašne inteligentný človek, ja som pri ňom submisívna... Je s ním sranda, má humor, je to profesor na škole, učí dejiny divadla, dejiny umenia a taliančinu, takže máme niečo spoločné, umenie. Je filmový kritik,“ naznačila Simona, že svojmu dnes už bývalému manželovi "nasadila parohy“.

Otcom jej druhého syn Vojtu je český herec Pavel Skřípal. V čase, keď sa dal dokopy so Simonou, bol ženatý, ale narodenie ich spoločného syna Vojtu pre neho nebolo dôvodom na rozvod, čím si popudil Stašovej mamu. Stašová na Škrípala však nezanevrela. „Otcovia mojich detí sú moje osudové lásky,“ povedala v jednom rozhovore. „Svojich mužov som asi umilovala k smrti,“ dodala sebakriticky Simona.