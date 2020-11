Keďže teploty poklesnú na celom našom území pod bod mrazu, tak treba počítať so snežením. Pôjde prevažne o slabšie zrážky. Sneženie by počas dnešného dňa malo prejsť do snehových prehánok, ktoré sa v chladnejšom vzduchu budú tvoriť predovšetkým na severe nášho územia, informuje portál imeteto.sk.

Ďalšia výraznejšia vlna by nad naše územie mala doraziť v noci zo soboty na nedeľu, no opäť by mala byť sústredená predovšetkým do oblasti východného a severného Slovenska. Zatiaľ čo v severnej a vo východnej polovici nášho územia sa počas tohto víkendu očakáva skôr zamračené počasie so snehovými vločkami, tak vo zvyšných oblastiach na západe a juhu nášho územia sa očakáva skôr prevažne jasné až polooblačné počasie.

Víkend tak prinesie na naše územie záchvev zimy, ktorý sa však nebude týkať celého nášho územia.