Rozlúčka so ženou, ktorej telo po výbuchu bytovky nenašli: Usporiadali jej symbolický pohreb!

Dnešná rozlúčka s pani Emíliou bola nezvyčajná. Namiesto rakvy bola umiestnená len fotografia a smútočný veniec. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

S Emíliou sa v dome smútku naposledy rozlúčili jej príbuzní, známi, bývalí kolegovia i susedia z teraz už zbúranej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove.

Prinesené kvety odniesli na hrob jej manžela, ktorý zomrel pred 5 rokmi. Dôchodkyňa (70) bývala na 12. poschodí sama. Výbuch plynu nemala šancu prežiť, no jej rodina do poslednej chvíle dúfala, že sa podarí v troskách nájsť aspoň nejaké jej pozostatky.

Na tom istom poschodí bývala jej dcéra so svojou rodinou, no v čase výbuchu neboli doma. Na mieste zbúraného paneláka vyrastie nová bytovka, bývať by tu chceli desiati vlastníci bytov.

Podiely na pozemku im však najskôr musia ostatní odpredať. Ôsmim obetiam tragického výbuchu postavia pri bytovke pamätník.

Zábery z tragického výbuchu bytovky nájdete TU