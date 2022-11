Na strednej odbornej škole v Novákoch došlo vo štvrtok k incidentu, ktorý vydesil celé Slovensko. Tínedžer tam behal po škole so sekerou, ako v americkom horore. Našťastie nikto neprišiel o život, ale žiaci aj rodičia sú stále v šoku, že sa také niečo môže stať aj na Slovensku. O tom, čo je dôvodom, že medzi deťmi a mládežou narastá agresivita, sme sa rozprávali s uznávaným pedagógom a psychológom profesorom Mironom Zelinom.

Je to naozaj tak, že mládež a aj deti sú dnes agresívneší ako kedysi?

-Veľké výskumy v tejto oblasti chýbajú, ale keď si zoberieme praktické skúsenosti, ktoré máme, tak áno. Deti a nielen deti, aj dospelí ľudia sú agresívnejší, sú frustrovaní, žijú v napätí. Svedčia o tom vysoké počty ľudí, ktorí volajú na rôzne linky dôvery. Napríklad IPčko, čo je poradňa pre mladých ľudí, hlási 80-percentný nárast volaní.

Toto sa zdôvodňuje hlavne pandémiou, ktorá nás všetkých na dlhé mesiace zavrela doma. Je to aj príčinou vyššej agresivity mládeže?

-Môže to byť jeden z dôvodov. Prispieva k tomu osamotenosť, neschopnosť kontaktovať sa s priateľmi, ale napríklad aj stres z toho, či som sa dosť naučil a či mám dosť vedomostí. Nepriaznivých vplyvov je však viac. Adolescenti vnímajú aj to, že za hranicami je vojna, u nás doma politická kríza, že nás ešte stále ohrozuje covid. To všetko zvyšuje psychické

napätie a môže aj narušiť duševné zdravie. Sami si nehodnocujeme kvalitu nášho školstva.

Sú na vine aj sociálne siete?

-Áno. Informácie na sociálnych sieťach, mnohé hoaxy a konšpiračné teórie zvyšujú neistotu. Mladý človek sa hľadá a nevie kam sa má obrátiť, čo má urobiť. To predtým nebolo. Stratili sa základné životné istoty.

Toto môže spôsobiť, že 16-ročný chlapec chytí sekeru a ide do školy útočiť na spolužiakov, ako v Novákoch?

-Keď všetky tieto veci a možno aj ďalšie, napríklad rodinné či zdravotné problémy na človeka pôsobia, to sa všetko kumuluje a vyvoláva to pocit frustrácie, neuspokojenia základných životných potrieb.

