Ceny elektriny sú pre nich dôležité. Zatiaľ čo vy možno platíte mesačne za elektrinu päťdesiat eur, oni sto. Zoli má 19 rokov, narodil sa s masívnym krvácaním do mozgu. K tomu sa pridružili ďalšie vážne diagnózy. „Má toľko hadičiek v tele… V hlave má shunt, ktorý mu napojili, keď mal jeden rok, aby mu neopúchala hlava. Ten vedie až do brucha. V hrdle má už tretí rok kanylu, lebo nevládal sám dýchať. Jednu hadičku má na močenie, ďalšiu na jedenie. S manželkou sa pri synovi striedame,“ hovorí otec Radoslav.

Chlapec by bez prístrojov neprežil. Mesačné platby za elektrinu sú viac ako 100 eur! Každý mesiac je však viac a viac náročný. Z mínusu sa rodine dostať nedarí

Elektrinu zaplatiť musia, inak by ich odpojili. „Chlapec tak už nebude žiť, jeho život je závislý na elektrine. Ak uhradím elektrinu, neostáva nám veľa peňazí na lieky, ktoré sú drahé," pokračuje. Za tie mesačne platia tristo eur. „Som rád, že lekáreň je ochotná pristúpiť na splátky."

Priemerný invalidný dôchodok je na Slovensku aktuálne 470 eur. V prípade tejto rodiny to nepokryje výdavky ani spolovice. Viac ako 550 eur dávajú len za medicínsky kyslík, nájom a stravu. Nehovoriac o potrebe oblečenia či pravidelných splátkach zahraničným nemocniciam, ktoré Zoliho operovali.

Zoli má 19 rokov. Narodil sa s masívnym krvácaním do mozgu. K tomu sa pridružili ďalšie vážne diagnózy. Zdroj: Lukáš Koco

Spotreba elektriny rodín odkázaných na prístroje je oproti bežnej domácnosti podstatne vyššia. „Nie je to spotreba navyše z rozmaru, ale preto, že na nej závisí ľudský život. Navyše, keď je niekto napojený na prístroji, tak pravdepodobne ďalší člen sa oňho stará. To znamená, že nemôže chodiť do zamestnania. Čiže ten príjem do rodiny je znížený a rodiny sú vystavené chudobe,“ upozorňuje poslankyňa Jana Žitňanská, ktorá sa dlhodobo venuje problematike zdravotne postihnutých.

Otec chorého Zoliho je sklamaný z toho, že sa vláda napriek sľubu pomoci spred pár mesiacov stále nikam neposunula. „Vládu ani dodávateľov energií nezaujíma, či mám na tie úhrady a prečo tak veľa platíme za elektrinu.“

