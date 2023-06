Aj keď teraz táto oblasť skôr pripomína vojnou zničené miesta, v skutočnosti v každom okne sídliska býva rodina. V niektorom aj viacero rodín… „Mohli by to trochu zmeniť, žeby to nebolo také škaredé,“ vraví jeden z obyvateľov Luníka IX.

Ani nie dvadsať metrov od najväčšej bytovky tohto sídliska sa však usilovne pracuje. „Vedúci som tu ja, niekedy príde pomôcť aj svokor, manželkin synovec, niekedy syn,“ hovorí 57-ročný Ladislav Kandúr. Spolu s manželkou Ruženou sú prví Rómovia, ktorí si tu stavajú vlastný dom. „Už pred šiestimi rokmi sme mali predstavy o našom vlastnom dome, ale až teraz sa konečne začali plniť,“ dodáva.

Ladislav spolu s manželkou Ruženou sú prví Rómovia, ktorí si tu stavajú vlastný dom. Zdroj: grab ta3

Manželia sú súčasťou projektu „Budujeme nádej“ pod záštitou ETP Slovensko. Tá im poskytla mikropôžičku, z ktorej sa hradí materiál na výstavbu. „Najprv museli žiadatelia splniť základnú podmienku, ktorou je nasporenie aspoň sto eur a nezadlženosť. Následne sme im poskytli malú pôžičku,“ opisuje riaditeľka spomínaného občianskeho združenia Veronika Poklembová.

Kandúroví vopred vedeli, že si dom budú musieť postaviť sami. „Som murár, takže cez deň chodím po cudzích stavbách, a potom staviam svoj dom,“ rozpráva Ladislav. Je rád, že konečne nebudú bývať v podnájmoch, či ako naposledy v krízovom centre. V opatere majú s manželkou aj osemročnú vnučku Mišku, ktorá bude mať konečne vlastnú izbu. Dom by chceli skolaudovať ešte tento rok.

Na túto unikátnu svojpomocnú výstavbu sa prišiel pred pár dňami pozrieť aj predseda vlády Ľudovít Ódor. „Tu dvakrát platí, že pomôž si sám, aj pán Boh ti pomôže,“ povedal priamo na mieste s tým, že je rád za odhodlanie, aké nasadili manželia do stavby.

V rámci projektu sa na jeseň minulého roka otvorilo na sídlisku aj komunitné centrum

Pomocnú ruku neziskovej organizácii podalo nielen samotné sídlisko či župa, ale aj mesto. „Do projektu komunitného bývania prispelo nielen pozemkom, ale aj súčinnosťou pri vybavovaní patričných povolení. Aj preto považujeme podobné aktivity, najmä tie, na ktorých sa podieľajú samotní obyvatelia, za mimoriadne dôležité a prospešné,“ informoval vlani v októbri Jaroslav Polaček, primátor Košíc.

Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí má košické sídlisko Luník IX svoju povesť. Zdroj: Lukáš Koco

Komunitné centrum prispelo k zvýšenému záujmu tunajších obyvateľov o začlenenie do spoločnosti. „Veríme, že táto skúsenosť im pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce, motivovať ďalšie rodiny a projekt tak bude rásť za hranice tohto komunitného domu,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

Aj samotná riaditeľka občianskeho združenia, ktorá tu denne pracuje vraví, že po tom, ako si obyvatelia začali všímať svojpomocnú výstavbu prvého rodinného domu, sú otvorenejší. Neziskovku tak začali oslovovať aj ďalšie rodiny, ktoré by sa chceli do projektu zapojiť. „Celkovo tu ešte plánujeme výstavbu zhruba šiestich domov,“ dodala Poklembová.

Záujmu sa teší aj starosta Luníka IX. „Deficit bytov na sídlisku je veľký, aj naša samospráva taktiež pracuje na projekte výstavby 48 bytov. Každá, hoci aj malá pomoc, ktorá prinesie nové bývanie, je pozitívnym krokom pre našu komunitu,“ uzatvára Marcel Šaňa.