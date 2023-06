"Po smrti mi to už bude jedno, aj následky," napísal Roland (43) z Leopoldova. Na sociálnej sieti opisoval, ako si predstavuje, že sa vyhodí do vzduchu pomocou batohu s výbušninou. Keď k nemu nabehli policajti, našli trhaviny a dokonca aj nákres výbušného batohu na štýl samovražednej vesty.

Rolanda polícia zadržala a sudca Špecializovaného trestného súdu ho poslal do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie! Podľa obvinenia mal v pláne zabiť seba a pri tom chcel zobrať zo sebou aj nevinných ľudí. Roland totiž začal svoje túžby opisovať od polovice apríla na stránke "Přiznání psychiatrických pacientů". Najskôr sa sťažoval na zlé zaobchádzanie v čase, keď sa nervovo zrútil a písal o tom, ako necíti strach ani svedomie. Pritvrdil 19. mája, keď už podľa uznesenia o vzatí do väzby napísal: „Celý život ma fascinujú výbuchy, pretože mne nebolo dovolené prejavovať emócie ani hnev, keď mi doma a vonku ubližovali, a vybuchujem do seba. Som strašne úzkostlivý a bojazlivý. Už som pri vý*obe tr*sk**iny bol zmrz**eny výbuchom. Teraz si znova predstavujem ako vyb***nem s batohom naplneným vý***ninou. Stvorím tak nový vesmír okolo seba, keďže tých ktorých to uvidia, zasiahne to ovplyvní."

O necelý mesiac, 14. júna krátko pred desiatou večer dodal, že myšlienky na výbuch má počas hlbokých prepadov. „Dnes to boli myšlienky o streľbe," napísal a dodal, že ho tieto myšlienky napĺňajú pocitom slobody, satisfakcie, odplaty, ale ho aj vnútorne ničia. „Už nevidím žiadne východisko," doplnil.

Samovražedný batoh?

O štyri dni sa u neho doma rozleteli dvere a zadržali ho kukláči. Polícia zároveň prehľadala jeho byt. Našli u neho rôzne plány, schémy či nákresy rôznych zariadení. Medzi nimi aj nákres výbušného batohu, ktorý má mať na sebe osoba pripevnený na štýl tzv. samovražednej výbušnej vesty, s rôznymi poznámkami. Batoh má na sebe osoba pripevnený zámkom.



Muži zákona však našli aj rôzne pyrotechnické výrobky, výbušné predmety a rôzne druhy práškových chemikálií, z ktorých je podľa uznesenia možné pripraviť pyrotechnické zlože, použiteľné v rúrkových bombách, ale aj trhavinu.

Už prišiel o prsty aj časť oka

Ronald chcel byť podľa uznesenia kedysi pyrotechnikom alebo vojakom. Sníval o tom už od detstva. Jeho plány mu však nevyšli. Diskvalifikovala ho jeho diagnóza, ako uviedol počas výsluchu pred sudkyňou. V roku 2001 mal Roland pri manipulácii s výbušninami aj nehodu. Prišiel o časť zrenice a v oku aj v tvári mu ostali kovové úlomky. Tiež mu roztrieštilo dolnú sánku a amputovalo končeky prstov na ľavej ruke.



Všetko, čo u Rolanda našli a čo popísal, skončilo obvinením nielen z terorizmu, ale aj z nedovoleného ozbrojovania. Mal totiž aj nelegálne držané zbrane. Roland pred sudkyňou hovoril o tom, že hrozby, ktoré uvádzal na sociálnych sieťach, nemyslel vážne, neplánoval ich zrealizovať a svoje príspevky vnímal ako výkrik do sveta, kedy hľadal pomoc na vyriešenie svojej životnej situácie.

Skončí na psychiatrii?

Aj v samotných postoch na sociálnej sieti Roland opisoval svoje hospitalizácie na psychiatrii. Ako tvrdil, z tej poslednej ho vylúčili, keď si tam vraj našiel priateľku.

A hoci jeho advokát navrhoval, aby mu väzbu nahradili, podľa sudkyne pre prípravné konanie sú „až alarmujúce zverejnené vyjadrenia obvineného, ktoré by bolo nevhodné a neprimerane podceňujúce, vyhodnotiť len ako potrebu „vykričať svoje frustrácie do sveta“ alebo ako „výkriky do sveta s cieľom nájsť pomoc pri riešení svojej životnej situácie“. Takéto vnímanie by prichádzalo do úvahy, ale len za predpokladu, že by u obvineného nebol nájdený aj celý „arzenál“ zbraní, výbušnín, chemických látok a ďalších predmetov umožňujúcich výrobu bomby ako aj poznámky nasvedčujúce úvahám o realizácii konania deklarovaného na sociálnej sieti. Obvinený vo výsluchu tiež deklaroval svoj detský sen, byť pyrotechnikom alebo vojakom. Aj preto z pohľadu sudkyne pre prípravné konanie vyjadrenia obvineného vo svetle charakteru a množstva zabezpečených vecných dôkazov, zvyšujú obavu z hrozby ich uskutočnenia."



V ďalšom konaní však budú psychiatri skúmať, či nemal Rolandov zníženú alebo vymiznutú rozlišovaciu schopnosť.

