Projektovú dokumentáciu vypracovali pred siedmimi rokmi. Stavebné práce začali o päť rokov neskôr, no pre drahší materiál dlho netrvali. Tento rok mali most neďaleko Michaloviec otvoriť v prvej polovici roka. Aj keď sa blíži august, miestni vodiči stále po novom moste, ktorý je hotový, nejazdia.

Z okna auta sa dívajú na nový most. Práce na ňom ukončili 29. mája. Hoci je polovica júla, stále most neotvorili. „Denne chodíme po tomto náhradnom. A už skoro dva mesiace sa pozeráme, keď stojíme aj na štyri červené na semafore, ako krásne vyzerá ten nový,“ sťažuje sa vodič Pavol.

Dôvodom neotvorenia novopostaveného mosta je kolaudácia. „Až po ukončení kolaudačného konania a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia Okresným úradom Michalovce bude možné nový most sprejazdniť,“ uviedla Anna Terezková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK).

60-ročný most pri obci Stretava bol v havarijnom stave. Zdroj: fb/KSK

Cestujúcich však rozčuľuje, že kraj pri každej príležitosti predlžoval výstavbu. „Veď polroka či koľko sa tu nič nerobilo. Zbúrali starý, 60-ročný most a čakali na novú dokumentáciu, lebo tá predošlá nebola dobrá,“ pokračuje šofér Pavol. „Som tesár-železiar, takže keby mám svoju starú partiu, je most spravený za dva mesiace. Tu to stavajú dva roky. Jeden deň tu sú, dva mesiace nie,“ hovorí bicyklista Miroslav.

Kraj totiž nechal vypracovať prvú projektovú dokumentáciu v roku 2016. Tá rátala s rekonštrukciou polovice nosníkov mosta - teda pätnástich. Stavebné práce začali o päť rokov neskôr - v máji 2021. Vtedy zistili, že je potrebné zbúrať všetkých tridsať nosníkov. „Župa preto projekt prepracovala, na jeseň 2021 došlo k odstráneniu celej nosnej konštrukcie a cez miestny potok bolo osadené dočasné premostenie,“ informovala hovorkyňa Terezková. „Bol som v Holandsku, Taliansku… Ale taký bordel ako je tu, tam neexistuje. Aj v Čechách som robil mosty a bol postavený za tri mesiace dvakrát taký veľký ako tento,“ sťažuje sa Miroslav.

Osadenie dočasného premostenia zjednodušilo prepravu najmä kamionistom, ktorí tak nemuseli využívať kilometre dlhšie obchádzkové trasy

Hoci pôvodne mala rekonštrukcia havarijného mosta, ktorému dlhé roky hrozilo zrútenie a bola tam zakázaná jazda vozidlám nad 3,5 tony a pre ostatných znížená rýchlosť na 30-ku stáť necelé štyri milióny, finálna cena je o milión vyššia. „Nakoľko došlo aj k dramatickému nárastu cien stavebných materiálov, v dôsledku čoho zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny, búracie práce boli dočasne prerušené a stavba pozastavená,“ upresnila hovorkyňa predsedu KSK.

Okrem mosta ale opravili aj štrnásť autobusových zastávok a priechodmi pre chodcov, ktoré vybavili aj moderným osvetlením a bezpečnostnými prvkami. „Miesto priechodov mali urýchliť výstavbu. Najprv chodíme po moste, ktorý mal každú chvíľu spadnúť. Teraz chodíme po náhradnom, hoci nový už je dávno postavený,“ nechápe jeden z vodičov, ktorý tadiaľ jazdí denne.

Stavebné práce začali v roku 2021, no pre drahší materiál dlho netrvali. Zdroj: Lukáš Koco

Cestujúcim na tomto úseku tak ostáva len dúfať, že kolaudačné rozhodnutie vydajú čo najskôr. Odo dňa jeho vydania musia totiž most sprejazdniť do pätnástich dní.

Nový most pri Michalovciach, po ktorom sa však nesmie jazdiť, si pozrite v galérii >>>

Prečítajte si tiež: