"Moje päťročné dvojičky stratili úžasného staja, ktorý im stihol dať v živote veľmi veľa a ešte viac im dať mohol. Žiaľ nestihol. Naša psychika je poznačená do konca života pri predstave ako veľmi musel o svoj život bojovať a čo musel v posledných chvíľach prežívať a nikto z nás mu nemohol pomôcť. Nepochopí to nikto kto to neprežije," uviedla pri tejto príležitosti Barbora Sojáková.

Preto má potrebu sa vyjadriť k situácii okolo medveďov. V prvom rade si kladie otázku čo sa vlastne za ten rok na Slovensku zmenilo? A zároveň konštatuje, že sa nič nezmenilo. Medvede ďalej ohrozujú a mrzačia ľudí, ničia majetok a hospodárstva a len s veľkým šťastím sa zatiaľ nestala ďalšia podobná tragédia. "Po našej žalobe MŽP, Okresný súd v RK rozhodol v náš prospech. Sudca konečne "na plnú hubu" povedal ako sa veci v SR majú, za čo má môj veľký obdiv za odvahu. Nie nešlo nám o peniaze ako si mnohí myslia a dokážu závidieť aj niečo takéto. Tých pár tisíc nám ani z jednej milióntiny nenahradí život otca a nezmierni žiaľ," hovorí zdrvená dcéra.

Ide jej o princíp, aby život medveďa nemal vyššiu hodnotu ako život človeka. Minister Budaj po medializácii vystúpil na tlačovke sľubujúc ako ide riešiť veci. „Musíme zabrániť kolíziám s medveďmi ale súčasne nepripustiť neriadené odstrely medveďa, ako zákonom chráneného druhu. Posilňujeme Zásahový tím pre medveďa hnedého a jasne zadefinujeme problémových medveďov, ktoré vyradíme z populácie,“ povedal minister Budaj.

MŽP sa proti rozhodnutiu Ružomberského súdu odvolalo posledný možný deň. "Na dôvažok ctený p. minister v politickej relácii bez akejkoľvek hanby a sebareflexie vyhlási, že medvede nezabíjajú ľudí a sú vegetariáni. Ako môže toto povedať rodine, ktorej zabil otca, starého otca, syna, brata..," znepokojuje sa pozostalá.

"Namiesto toho aby si konečne priznali chybu a uznali, že niečo je zle a medvede sú jednoducho premnožené budú tárať o nelegálnych krmoviskách, kontajneroch a poučovať o používaní sprejov proti medveďom, pretože nevedia ako by sa z tejto zúfalej situácie vykrútili," píše dcéra obete, Barbora. Celé jej vyjadrenie nájdete vo fb skupine Medvede na Slovensku.

Stretov človeka s medveďmi z roka na rok pribúda:

2016 – 16 stretov

2017 – 25 stretov

2018 – 37 stretov

2019 – 38 stretov

2020 – 45 stretov

2021 – 45 stretov

do mája 2022 – 25 stretov

V súčasnosti sa v okolí Motešíc (Trenčiansky kraj) pohybuje 7 medveďov vrátane samice s mladými. A v obci Mojzesovo (Nitriansky kraj, okres Nové Zámky) na vinohradoch bol spozorovaný tiež jeden medveď.