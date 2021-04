Odklon od záujmu o skutočné každodenné problémy miest a obcí! Takto charakterizoval dôvody svojho odchodu Tomáš Martaus z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorý vedie ministerka Veronika Remišová.

Odchádza na základe osobného rozhodnutia. "Takmer 500 obcí na Slovensku nemá verejný vodovod. Viac než polovici obcí chýba verejná kanalizácia. Stovka nemá, a to ani vo svojom okolí, obchod s potravinami. Slovenská pošta ohlásila tento rok zrušenie 100 prevádzok. Rozvoju samospráv a investičným aktivitám v mestách a obciach bránia nevysporiadané pozemky, a pokračovať by sa dalo ďalej. Mňa má však dnes zaujímať trojuholník: vysoké školy, podniky a miestna správa... Nespochybňujem jeho význam, no urobiť z neho ťažisko agendy regionálneho rozvoja nepovažujem za správne," napísal bez okolkov kritiku na adresu vedenia rezortu a ich priorít. Dodal, že v čase pandémie najviac trpia tí najzraniteľnejší, najmenší, ktorým za tohto stavu nedokáže pomôcť.

Pred mesiacom protestne opustil MIRRI aj štátny tajomník Vladimír Ledecký. Odôvodňoval to tým, že nenašiel pochopenie pre svoje názory. "Do politiky som vstúpil s ambíciou pomôcť regiónom, ktorých rozvoj bol u politikov roky na vedľajšej koľaji. Zároveň som chcel riešiť problémy vylúčených komunít, pred ktorýmikompetentní zatvárali oči. Pre moje názory, postoje a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti som však nenašiel vo vedení ministerstva pochopenie, preto som po ročnom úsilí požiadal pani ministerku o uvoľnenie z pozície štátneho tajomníka," vysvetlil. Vo funkcii ho nahradil vedec, chemik a vysokoškolský pedagóg Dušan Velič, ktorý Ledeckému v jeho skúsenostiach s regionálnou poitikou nemôže konkurovať. Ten totiž dve desaťročia pôsobil ako starosta Spišského Hrhova (okres Levoča) a získal množstvo uznaní pre riešenie rómskej problematiky v obci.

Začiatok výstavby drevodomčekov pre Rómov. Zdroj: archív obec

V GALÉRII SI POZRITE ĎALŠIE FOTKY Z OBCE, V KTOREJ STAROSTOVAL VLADIMÍR LEDECKÝ A KTORÁ ZAUJALA AJ REPORTÉROV Z NEW YORK TIMES

Ledecký výber svojho nástupcu kritizoval: "Budeme sa musieť rozprávať o tom, či sme stále strana regiónov, o ktorej sme vo volebnej kampani hovorili, alebo sme ďalšou stranou do radu tých, kde sa predseda snaží o všetkom rozhodovať sám a ostatní mu len pritakávajú."

Teraz sa k nemu pridal aj Martaus: "Od nového vedenia regionálneho rozvoja som priestor pre mnohé projekty nedokázal udržať. Prinášam tak gesto, o ktorom som presvedčený, že môže dopomôcť prinavrátiť sa k cieľom, pre ktoré sekcia regionálneho rozvoja uzrela svetlo sveta.Nehádžem však flintu do žita. Dlhodobo som pracoval na legislatívnych návrhoch v oblasti regionálneho rozvoja. Pokiaľ tak bude príležitosť regionálnemu rozvoju pomôcť i naďalej, rád na tom popracujem."

Aké ďalšie rázne kroky v tejto súvislosti Martaus podnikol? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Všetci spomínaní sú členovia politickej strany Za ľudí, ktorá vo svojom volebnom programe sľubovala novú regionálnu politiku a snahu vybudovať silné regióny a tým aj efektívny štát.

Čo povedal Ledecký o svojich kolegoch zo strany Za ľudí? O kom z Bratislavy tvrdí, že nedovidí na druhý koniec Slovenska? Čítajte TU.

Prečítajte si tiež: