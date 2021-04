Uvoľnenú stoličku po bývalom štátnom tajomníkovi Veroniky Remišovej Vladimírovi Ledeckom má zaujať muž, s ktorým jeho predchodca nie je stotožnený. Čo mu na ňom prekáža a prečo sa ostro pustil do svojej bývalej šéfky rezortu i strany Za ľudí?

Bývalý štátny tajomník ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja koncom marca skončil vo funkcii. Vladimír Ledecký, bývalý dlhoročný starosta Spišského Hrhova (okres Levoča), ktorý mal v rezorte na starosti regionálny rozvoj, nenašiel pochopenie pre svoje názory pri riešení problémov Rómov. Nesúhlasil so zámero, výstavby bytov pre Rómov, nechcel totiž dopustiť, aby sa budovali ďalšie Luníky IX. - rómske sídliská, aké majú v Košiciach.

Ledecký má vyše 20-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Získal množstvo uznaní pre riešenie rómskej problematiky v obci. Stojí za úspešným receptom na spolužitie s Rómami. Za takmer dvadsať rokov starostovania na nepoznanie zmenil život miestnych Rómov a tým aj celej obce.

Začiatok výstavby drevodomčekov pre Rómov. Zdroj: archív obec

Zaujal aj novinárov z New York Times, ktorí o ňom v tejto súvislosti písali. Záujem o návštevu obce práve pre kvôli nevšednému prístupu k rómskej problematike prejavil aj Generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland. Obec pod jeho vedením sa stala víťazom aj Európskej dediny roka.

Ledecký sa viackrát vyjadril, že jeho receptom na to, že miestni Rómovia žijú slušný život a prispôsobujú sa väčšine, je to, že výhradne pre nich nerobia žiadne projekty, ale robia ich pre všetkých. "Rómov nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme, patri k nám," vravel často. Podarilo sa mu nevídané - u nich v obci nahradili chatrče bez elektrického prúdu montované domy s elektrikou a teplou vodou, väčšina je zamestnaná, niektorí aj v obecnej firme, deti chodia do riadnej základnej školy a nie špeciálnej, dosahujú dobré študijné výsledky. V obci nie sú nelegálne skládky, dedina kvitne, rozrastá sa, sami si opravujú cesty, funguje tu kultúrny život, postavili tu miestne kúpalisko, ktoré prosperuje, v lese majú obecnú saunu, každoročne organizujú v amfiteátri spoločenské podujatia. V centre obce pred zrekonštuovanými obecnými budovami nainštalovali rôzne sochy, ktoré pribúdajú každý rok.

Teraz sa Ledecký dozvedel, že jeho miesto na ministerstve má zaujať Dušan Velič. "Gratulujem mu k vymenovaniu za štátneho tajomníka zastrešujúceho regionálny rozvoj, ktorý som mal donedávna na starosti. Dušana poznám ako veľmi slušného človeka, ktorý sa však nikdy regiónom a špeciálne najmenej rozvinutým, profesne nevenoval," začal svoju kritiku mierne.

Pokračoval však bez okolkov. Podľa neho zástupcovia regiónov, ani expertná skupina regionálneho rozvoja strany Za ľudí sa nemali šancu k nominácii vyjadriť. Mrzí ho, že hoci vo volebnom programe tvoril kapitolu regionálneho rozvoja, sa teraz ako bývalý štátny tajomník, ako podpredseda strany a krajský šéf strany v Prešovskom kraji o nominácii dozvedel v utorok v noci. Zrejme rovnako ako ďalších 6 podpredsedov: "Budeme sa musieť rozprávať o tom, či sme stále strana regiónov, o ktorej sme vo volebnej kampani hovorili alebo sme ďalšou stranou do radu tých, kde sa predseda snaží o všetkom rozhodovať sám, a ostatní mu len pritakávajú."

Ledecký vraví, že do politiky vstúpil s ambíciou pomôcť regiónom, ktorých rozvoj bol u politikov roky na vedľajšej koľaji. Zároveň bolo jeho ambíciou riešiť problémy vylúčených komunít, pred ktorými, ako tvrdí, kompetentní zatvárali oči. "Pre moje názory, postoje a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti som však nenašiel vo vedení ministerstva pochopenie, preto som po ročnom úsilí požiadal pani ministerku o uvoľnenie z pozície štátneho tajomníka," vysvetľuje.

O svojej práci na ministerstve Ledecký vraví, že sa mu spolu s kolegami podarilo za krátky čas, napriek pandémii, množstvo vecí . Napríklad vypracovať Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú úspešne schválila vláda. "Nastaviť nový systém podpory najmenej rozvinutých okresov, ktorý nepozná "našich ľudí" ale férové a jasné kritéria. Dať do rúk samospráv kompetencie rozhodovať o eurofondoch na rozvoj či 5-násobne zvýšiť štátnu podporu pre mimovládne organizácie. Tam smerovalo moje ročné úsilie a ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli naplniť tieto ciele. V týchto ťažkých rozhodnutiach sa opieram o vašu dôveru a podporu, milí priatelia a podporovatelia, a v mojej práci pokračujem ďalej," uzavrel.

Ledecký sa vrátil do parlamentu ako poslanec a zostáva členom strany Za ľudí.

