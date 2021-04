Na uvoľnený post štátneho tajomníka po Vladimírovi Ledeckom si vybrala Veronika Remišová Dušana Veliča. Táto nominácia vyvoláva pochybnosti. Nielen pre to, že vedec, vysokoškolský pedagóg a chemik bude mať na starosti regionálny rozvoj a riešenie problémov Rómov!

Za nového štátneho tajomníka si na svoje ministerstvo vybrala Veronika Remišová Dušana Veliča. Ide o teoretika - vysokoškolského pedagóga, ktorý získal docentúru z fyzikálnej chémie. Nahradí tak Vladimíra Ledeckého, dlhoročného starostu Spišského Hrhova (okres Levoča), ktorý má vyše 20-ročné skúsenosti v regionálnom rozvoji. Získal množstvo uznaní pre riešenie rómskej problematiky v obci. Stojí za úspešným receptom na spolužitie s Rómami. Za takmer dvadsať rokov starostovania na nepoznanie zmenil život miestnych Rómov a tým a j celej obce.

Začiatok výstavby drevodomčekov pre Rómov. Zdroj: archív obec

Ledecký však svoj post dobrovoľne opustil po tom, ako nenašiel spoločnú reč s ministerskými úradníkmi pri riešení problémov Rómov. O nominácii svojho nástupcu sa on ani zástupcovia regiónov či expertná skupina regionálneho rozvoja strany Za ľudí sa nemali šancu vyjadriť: "Budeme sa musieť rozprávať o tom, či sme stále strana regiónov, o ktorej sme vo volebnej kampani hovorili alebo sme ďalšou stranou do radu tých, kde sa predseda snaží o všetkom rozhodovať sám, a ostatní mu len pritakávajú." Podľa neho jeho nástupca sa nikdy regiónom a špeciálne najmenej rozvinutým profesne nevenoval.

O pár dní bude vláda žiadať o dôveru v Národnej rade, kde je teraz Ledecký poslancom: "Vláda, ktorá rezignovala na regionálny rozvoj nemá moju podporu istú a to kvôli mojej vlastnej strane. Niekde sa stala chyba. Pre regióny som v politike a za ne sa budem biť."

Remišová si však myslí, že vybrala adekvátnu náhradu za človeka na pomoc regiónom a riešenie problémov vylúčených komunít. "Vedec a vysokoškolský pedagóg Dušan Velič prináša skúsenosti z pôsobenia na univerzite aj zo zahraničných inštitúcií či spolupráce s držiteľom Nobelovej ceny. V súčasnosti je hlavne v menej rozvinutých regiónoch pri rýchlom nástupe technológií a inovatívneho hospodárstva problém prispôsobiť sa tak, aby sa regióny dynamicky a dlhodobo rozvíjali a prinášali kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta, šetrili životné prostredie či zlepšovali infraštruktúru," obhajuje svoje kroky.

Teraz si už len musíme počkať, ako jej výber ocenia ľudia v zaostalých regiónoch, ktorí často nemajú ani za čo si kúpiť základné životné potreby!

Ledecký sa vrátil do parlamentu ako poslanec a zostáva členom strany Za ľudí. Ako starosta zaujal novinárov z New York Times, ktorí o ňom v tejto súvislosti písali. Záujem o návštevu obce práve pre kvôli nevšednému prístupu k rómskej problematike prejavil aj Generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland. Obec pod jeho vedením sa stala víťazom aj Európskej dediny roka.

Viackrát sa vyjadril, že jeho receptom na to, že miestni Rómovia žijú slušný život a prispôsobujú sa väčšine, je to, že výhradne pre nich nerobia žiadne projekty, ale robia ich pre všetkých. "Rómov nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme, patri k nám," vravel často. Podarilo sa mu nevídané - u nich v obci nahradili chatrče bez elektrického prúdu montované domy s elektrikou a teplou vodou, väčšina je zamestnaná, niektorí aj v obecnej firme, deti chodia do riadnej základnej školy a nie špeciálnej, dosahujú dobré študijné výsledky. V obci nie sú nelegálne skládky, dedina kvitne, rozrastá sa, sami si opravujú cesty, funguje tu kultúrny život, postavili tu miestne kúpalisko, ktoré prosperuje, v lese majú obecnú saunu, každoročne organizujú v amfiteátri spoločenské podujatia. V centre obce pred zrekonštuovanými obecnými budovami nainštalovali rôzne sochy, ktoré pribúdajú každý rok.

V GALÉRII SI POZRITE FOTKY, AKO TO VYZERÁ V OBCI, V KTOREJ VYŠE DVOCH DESAŤROČÍ STAROSTOVAL REMIŠOVEJ BÝVALÝ ŠTÁTNY TAJOMNÍK VLADIMÍR LEDECKÝ.

Ako zareagovala Remišová na konkrétne otázky týkajúce sa skúseností nového štátneho tajomníka s regionálnym rozvojom, s najmenej rozvinutými regiónmi či s prácou s rómskymi komunitami?

