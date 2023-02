Aj keď kúpeľné lásky dlho nevydržia, láska Ďurinovcov pretrvala celé desaťročia. Peter a Zitka sa zoznámili v trenčianskoteplických kúpeľoch, kde si bol mladý športovec liečiť zranené koleno. Zitka tam pracovala ako rehabilitačná sestra. „S manželkou sme spolu už 53 rokov a 50 rokov manželstva sme oslávili v roku 2021. Brali sme sa v roku 1971,“ povedal P. Ďurina, ktorý je aj veľmi známy teplický športovec.

Rodák z Trenčianskych Teplíc sa s manželkou z Dolnej Súče zoznámil v Tepliciach. „Bol som športovec, ona bola moja rehabilitačná sestra, tam nejak to začalo a vydržalo to až doteraz. Všetci mi vraveli, že sa treba vyhýbať dátumu trinásteho, aby sme sa vtedy nebrali, lebo obyčajne to nedopadne dobre. My sme mali svadbu práve trinásteho v sobotu a v piatok dvanásteho sme mali obrad na mestskom úrade,“ konštatuje P. Ďurina s tým, že práve trinástka im priniesla šťastné manželstvo.

S manželkou majú dve dcéry Ivanu a Petru, ktoré majú tiež každá po dve deti. „Staršia Ivana pracuje v Trenčíne, má dvoch chlapcov hokejistov, ktorí mi robia obrovskú radosť. Šimon aj Adam sú odchovanci Dukly Trenčín, jeden je už na univerzite v Amerike, mladší ide teraz na vysokú školu. Druhú dcéru máme v Kanade, v Toronte, tá ma tiež dve deti, 11-ročného chlapca a 8-ročné dievča.“

P. Ďurina vraví, že receptom na šťastné manželstvo sú spoločné záujmy, ale najmä kompromisy. „Manželstvo je dosť o kompromisoch. Je aj dobrá nálada, niekedy aj zlá a niekedy príde domov človek unavený, alebo veľmi vytešený. Neverím tomu, že by bolo manželstvo, ktoré by sa nepohnevalo, nepohádalo, neurobilo by si aj na protiveň niečo, ale je to práve o kompromise. Jeden sa musí zabrzdiť a potom si povedať. Veď to bolo o ničom, o čom sme sa hádali, zbaľ veci a ideme buď na výlet, alebo na prechádzku. U nás sa to vždy otočilo k dobrému,“ uzatvára P. Ďurina.

Prečítajte si tiež: