„Bol to hrozný pocit! Hukot najprv a potom sa triasol dom v Topoľovke,“ napísala nám čitateľka Ružena. „Som v Palacke Nový Smokove a na 5. poschodí pred 20:30 sa začala triasť posteľ aj stolík. Cca 8-10 sekúnd,“ pridala sa Oli.

„Práve mi volala mama, že bolo cítiť zemetrasenie aj v Detve, približne o 20:20,“ podelil sa Tomáš.Ako napísala na [email protected] Zuzana, otrasy cítili aj v Hostoviciach v košickom okrese.o 20:24 podľa Ivety zemetrasenie zasiahlo aj Lučenec.

„V meste Čierna nad Tisou citeľné zemetrasenie okolo 20:31 hod. Trvanie cca 5-7 sekúnd. Cítili to aj v okolitých dedinách,“ informoval Michal. „O 20.25 som v Rimavskej Sobote na poschodí zacítila, že sa so mnou hojdá posteľ, manžel sedel v kresle na prízemí a on to isté cítil v kresle, že sa s ním hýbe.... Nevedeli sme si to vysvetliť, až teraz som čítala, že na Slovensku zemetrasenie. Tak už nám to je jasné... odvtedy kľud,“ doplnila zase Marcela.

"Dnes večer cca o 20.15 hod. registroval som v byte na Gerlachovskej ulici Košice (mestská časť Sever) jav podobný zemetraseniu. Cítil som sa ako na "lodi" plávajúcej po mori. Rozhýbali sa skrine, stoličky, obrazy, chvela sa dlážka a steny. Trvalo to niekoľko sekúnd," poslal nám mejl Karol. "Na zemetrasenie u nás reagovali okamžite domáce zvieratká. Desať vtákov v klietke, už uložených na spánok, vstalo. Všetci sa postavili a sledovali zem. Po otrasoch im trvalo niekoľko minút, pokiaľ sa dokázali upokojiť," ozvala sa nám Janka z Košíc.

