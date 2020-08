To, čo je pre Slovákov salaš a pre Maďarov čárda, to je pre Rakúšanov Heuriger. Je to špeciálny vínny bufet, ktorý prevádzkujú vinárske rodiny. Takýto heuriger si len 10 kilometrov od našich hraníc otvorila prvá Slovenka!

Barbora Čanky (40) je vyštudovaná učiteľka telesnej výchovy a športu. Hneď po škole sa však spolu s manželom Marekom vybrali na skusy do Írska, kde si chceli zdokonaliť angličtinu. „Tam som mala rôzne zamestnania, ale všetky boli v gastronómii a začalo ma to veľmi baviť. Po štyroch rokoch som išla do rakúskych Álp, kde som už cielene pracovala v hoteloch ako čašníčka,“ hovorí Babsy, ako ju priatelia a zákazníci volajú. Po nejakom čase sa vrátili na Slovensko a rozmýšľali čo so životom.

Vyhrala čašníčka

Barbora začala v Bratislave pracovať v administratíve pre jednu holandskú firmu, potom bola manažerka v obchode s módou, ale keď sa jej kamarátka spýtala, či si nechce privyrobiť, že v rakúskom Prellenkirchene neďaleko našich hraníc hľadajú čašníčku na výpomoc, neváhala ani chvíľu. Vzala to a znovu ju to chytilo. „Ja túto prácu milujem. Mám rada kontakt s ľuďmi, rada sa s nimi rozprávam a mám rada aj víno a romantickú atmosféru vínnych pivničiek, takže mi to v Heurigeri všetko perfektne sedí,“hovorí Barbora, ktorá už 10 rokov naplno robí čašníčku v Heurigeri na ulici, kde je jedna vínna pivnička vedľa druhej. Platí tu špeciálny systém otváracích hodín, každý má otvorené za mesiac len jeden týždeň a vždy je otvorený jeden až dva podniky. Takto si nerobia konkurenciu a majú čas venovať sa aj dorábaniu vína.

Vinohrad, to bol ťažký oriešok

Túžbu založiť si vlastnú prevádzku, mala Barbora už dávno a po čase aj objavila vhodnú pivničku, ktorá bola na predaj, ale ak si chcete v Rakúsku otvoriť Heuriger, podmienkou je mať vlastný vinohrad. „To bolo pre mňa oveľa zložitejšie ako kúpa a rekonštrukcia vínnej pivnice, v ktorej samotný podnik je. Tú sme kúpili v pôvodnom stave a spolu s manželom sme ju rok pomaly upravovali. Manžel rozumie elektrikárskym prácam, tak to šlo. Ale vinárstvo, to bol iný oriešok, lebo nie som z vinárskej rodiny,“smeje sa šenkárka, ktorá popri práci študuje v rakúskom mestečku Rust vinársku akadémiu. Nakoniec sa jej podarilo získať aj vinohrad a minulý rok mala prvý zber. „Historicky môj prvý ročník 2019,“ usmieva sa spokojne.

Po prvý krát Slovenka

Vtedy už nič nebránilo tomu, aby si podala žiadosť o licenciu. To, že je Slovenka, nebol na úradoch žiadny problém. Dnes teda na Kellergasse (Pivničná ulica) v Prellenkirchene, len 20 kilometrov od Bratislavy, môžete navštíviť typický rakúsky Heuriger, ktorého majiteľkou je po prvýkrát Slovenka. Barbora, resp. rodina Čanky. Vo vinárskom kalendári síce nemá mäkčeň na Č, lebo ten Rakúšania nepoznajú, ale na vývesnej tabuli viechy a vinárstva je.

Takéto ulice plné vínnych pivničiek sú vo viacerých rakúskych mestách a dedinách a ľudia do nich veľmi radi chodia. Zdroj: paj

Hostia sú miestni aj Slováci. „Chodí sem veľa Slovákov, ktorí bývajú v Rakúsku a cez víkend aj cyklisti z Bratislavy a okolia, gro však tvoria miestni štamgasti,“ hovorí Babsy. Keď sme sa pri stole, kde sedelo pri vínku šesť miestnych pánov spýtali, či im neprekáža, že majiteľka podniku je Slovenka, úprimne sa zasmiali. „Barboru poznáme už desať rokov, lebo vedľa robila čašníčku a robí to výborne. Keď má otvorené, prídeme na pohárik a niečo dobré takmer každý deň,“ hovorí Christian (81).

„Na nej je úžasné, že aj keď má plnú pivnicu a záhradu hostí, obsluhuje s úsmevom a ešte si nájde čas aj porozprávať sa,“pridali sa Reihardt (71) a Fritz (71). Pečené bravčové aj chlieb s cibuľou.

V kuchyni je Babsy vo svojom živle. Dlho skúšala, ale už vie, pre akú prácu sa narodila. Zdroj: paj

Rakúske viechy majú svoj vlastný špecifický jedálniček a každý Rakúšan vie, že si tam k vínu, striku či malinovke môže za prijateľnú cenu objednať krajec chleba s masťou a cibuľou, rôznymi nátierkami alebo bravčové pečené, klobásku, tlačenku či rôzne syry. Všetko studené. Taká je zásada Heurigera. Kávu či pivo by ste tu hľadali márne. Ale domáci koláč musí byť. Vždy iný a vždy čerstvo upečený. Tie Babsy a jej pomocníčka, tiež Slovenka, pečú v kuchyni hneď vedľa Viechy, lebo v pivničke na to nie je dosť miesta.

Ale bývalá manažerka dokáže využiť každý centimeter priestoru a keď ju sledujete pri práci za pultom či pri obsluhe, vidno, ako ju táto práca napĺňa pozitívnou energiou, ktorú potom rozdáva aj hosťom. Je tu vo svojom živle a zrazu nič nie je problém. „V tejto profesii som sa našla a teším sa, že popri nej sa s manželom vo vinohrade môžem učiť a objavovať stále niečo nové,“ rozplýva sa Babsy a už letí s úsmevom k novému hosťovi, ktorý práve prišiel.

Výber zo špecialít Heurigera

Miešaná mäsová misa

Miešaná syrová misa

Porcia bravčového pečeného mäsa

Domáca tlačenka

Oškvarkový chlieb s cibuľou

Chlieb s masťou a cibuľou

Chlieb s kačacou paštétou

Chlieb s výpekom

(Jedálny lístok má Babsy v nemčine aj slovenčine)