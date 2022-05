Projekt za 5,9 milióna eur, ktorý ocenia cyklisti aj peší turisti z obidvoch strán hranice, bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT, ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ide v poradí o druhú cyklolávku, ktorá prepája Slovensko s Rakúskom. "Verím, že vás dovedie za zážitkami v prekrásnej prírode povodia Moravy a spoznáte nielen faunu a flóru, ale aj zaujímavosti, ktoré ponúka jedna aj druhá strana," pozýva predseda BSK Juraj Droba.

Štátny tajomník ministerstva vyzdvihol veľký potenciál cyklodopravy na Slovensku, ktorý sa v minulosti nedarilo využiť: "preto teraz v oveľa väčšej miere podporujeme zmysluplné projekty, ktoré do regiónov prinesú nielen lepšie cyklocesty a cyklochodníky, ale aj rozvoj turizmu, nové podnikateľské príležitosti a tiež pracovné miesta. Cyklistika dnes už nie je iba voľnočasovou športovou aktivitou, ale jazda na bicykli do práce či do školy môže byť aj zmysluplnou a čistou dopravnou alternatívou. Tento cyklomost navyše zlepší prepojenie Slovenska s Rakúskom a celý región otvorí užšej susedskej spolupráci," uviedol štátny tajomník Dušan Velič.

Keďže projekt podporuje ekologickú a udržateľnú mobilitu, príchod zo slovenskej strany k cyklomostu je možný iba na bicykloch, kolobežkách či pešo. Prípravné práce trvali podľa kraja takmer desať rokov. Vytypovaných bolo päť lokalít, z ktorých dve boli veľmi reálne. Výstavba cyklomostu sa začala v apríli 2021. Most je dlhý 270 metrov a široký štyri metre. Celkové náklady na projekt sú vyše päť miliónov eur s DPH. BSK financuje 2.059.499 eur s DPH.

Dokončením mosta sa vytvoril 21-kilometrový okruh, ktorý prepája medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp - Thaya - March a dva cyklomosty. Okrem toho vo Vysokej pri Morave i Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý prepája túto bratislavskú mestskú časť s rakúskym Schloss Hofom.

Historické záznamy spomínajú most cez rieku Morava pri obci Marchegg už v 13. storočí a trajekt bol naposledy v prevádzke do roku 1918. Spojenie Rakúska s obcou Vysoká pri Morave sa tak obnovilo po vyše 100 rokoch.