Pán profesor, ako vidíte víkendovú monštráciu vy?

Toto je prvý taký prípad. Je to precedens. To ešte nebolo možno v histórii Slovenska, možno ani v Európe, aby deti boli takto zneužité na nejaké politické ciele, aby boli zneužité na to, aby vyjadrili agresiu možno svojich rodičov smerom k niekomu.

To je niečo, čo by bolo treba zastaviť. Aby sa to nešírilo, aby sa neinfikovali ostatní, aby si nemysleli, že môžu zneužiť svoje deti na niečo takéto nenormálne. Treba sa zamyslieť nad tým, čo to urobilo s deťmi, čo sú toto za rodičia a ako to zastaviť. To tú dôležité aspekty. Otázka je, či tomu polícia mohla zabrániť.

Mali podľa vás ihneď zasiahnuť, ak boli dostatočne blízko?

Áno, bolo by dobre, keby tie deti hneď zobrali.

A mali také malé deti vôbec na demonštrácii byť?

Samozrejme nemali čo robiť na takej demonštrácii! Oni ešte nechápu súvislosti. Sú zneužité.

Protest proti Igorovi Matovičovi pred úradom vlády SR. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ako uvažujú rodičia, ktorí ich tam vzali?

Možno je to u takéhoto patologického rodiča pocit chvály, že aj on vychováva deti k tomuto. To je všetko pomýlené. Je tam však ešte otázka, prečo nezasiahli ľudia, ktorí bolio okolo týchto detí, ale asi to bola homogénna skupina.

Možno boli v šoku...

Možno ani nemali odvahu, alebo si povedali, že keď sú na jednej vlne, nemôžu suseda zastaviť.

Tá chyba sa stala teda aj u ľudí naokolo?

Áno, ale hlavne u rodičov. A možno mohla aj polícia v dobrom demonštratívnom zmysle ukázať, že toto sa nemá a nesmie tolerovať.

Vedeli podľa vás tie deti, čo hovoria?

To mohli byť asi druháci, tí síce vedeli, čo hovoria, ale neuvedomovali si čo vlastne vyjadrujú. Boli manipulovaní niekým, kto im povedal: Povedz a krič toto! Oni to v tom chaose a tlaku vyslovili.

Myslíte, že neskôr si to uvedomia?

Z psychologického hľadiska za pár rokov, keď bude tá kauza pretrvávať si možno uvedomia, čo urobili a môžu mať z toho celoživotnú traumu. Psychoanalytický prístup hovorí, že, ak dieťa zažije nejakú silnú traumu aj v predškolskom veku, zanecháva to stopy celý život a formuje to jeho osobnosť.

Ako sa toto môže prejaviť?

Môže sa stať, že to povedie k agresii, alebo že bude pociťovať celoživotne vinu, že sa bude za to hanbiť.

Takže by bolo vhodné, aby sa týmto deťom teraz venovali psychológovia?

Áno. Keď prídu po tých „5 minútach slávy“ domov, o mesiac, o rok budú spracovávať tieto pocity a môže to skutočne viesť k veľkému pocitu viny. Alebo ak budú s rodičmi pokračovať na tejto ceste, môžu sa z nich stať veľmi agresívni a deštruktívni ľudia.

A čo ostatné deti, ktoré to videli a teraz sa o tom medzi sebou bavia?

Keď to budú deti rozoberať, budú narastať konflikty, tenzia a napätie. Nielen u toho dieťaťa, ktoré to urobilo či bolo zmanipulované, ale aj u ostatných.

A rodičia?

Za vážne považujem správanie rodičov. Ako môžu dopustiť nie čo také? Ako psychológ si viem vysvetliť, že sú naštvaní, v napätí, možno im to nefunguje ani doma a títo ľudia potrebujú svoju zlosť a nenávisť dostať zo seba von a zneužívajú na to aj deti.

Deti aj dospelých z vulgárneho VIDEA sa už polícii podarilo identifikovať. Zdroj: fb Polícia SR

Nadávajú, píšu na sociálne siete, škodia druhým ľuďom aj spoločnosti. Toto sú psychologicki ľudia ťažko presvedčiteľní. Oni nie sú prístupní argumentom. Majú svoje idey zafixované až na hrane sociopatie. To je viera v niečo, to nie je rozum. On si navyše túto svoju vieru na úrovni svojej rozumovej vyspelosti aj vie zdôvodniť. To odborne nazývame machiavelizmus. To je zdôvodnenie zla cez rozumné argumenty. Tretia črta týchto deštruktívnych osobností je sociopatia. Potom už menia svoje idey na činy, ako bola táto demonštrácia.

S takýmito hraničnými osobnosťami je dobré pracovať, ak ich vôbec dostaneme do dialógu. Zvlášť teraz, keď je celkovo psychické zdravie narušené. Myslím, že by sme sa celkovo mali zamyslieť nad etikou a kultúrou ľudí. To nie je len o trestaní. Dobrá by bola akási etická polícia, ktorá by mala isté spoločenské právomoci. Možno by veľa ustrážila. A možno by sa potom ľudia aj častejšie ozývali, keď vidia na ulici niečo nesprávne. A samozrejme nemôžem nepovedať, že podstatná je výchova.