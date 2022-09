Hneď v prvý jesenný deň, teda vo štvrtok 1. septembra, sa ochladilo. Akoby počasie dávalo najavo, že je definitívne po lete. Podľa prognóz meteorológov by však jeseň mohla byť teplá a suchá. A aká bude zima? Na predpovede je ešte skoro, ale portál Severe Weather už prišiel s prvou prognózou.

Podľa meteorológov a klimatológov z odborného portálu Severe Weather čaká Európu dlhá chladná zima s teplotami hlboko pod nulou. Podľa odborníkov k tomu prispel januárový výbuch podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

Mimoriadne silná erupcia do vzduchu vyniesla obrovské množstvo vody, ktorá postupne ochladzuje atmosféru.Výbuch sopky mal začať výraznejšie ovplyvňovať globálne počasie až v auguste.

Zima má byť dlhá a tuhá. Zdroj: Facebook

Odborníci z portálu Severe Weather očakávajú, že priemerné zimné teploty v Európe neprekročia nulu a často klesnú výrazne pod bod mrazu. Prituhne aj v oblastiach, kde by ste to nečakali. „Chladnejšie teploty sa týkajú najmä severnej a východnej časti USA a celej Európy. Najchladnejšie by malo byť prekvapivo na juhu Španielska a Francúzska,“ uviedli experti.

Ďalší odborníci zase predpovedajú tuhú a mrazivú zimu pre pôsobenie El Nino a La Nina. Iní odporujú, že tieto dva javy pôsobia v Pacifiku a na Európu nemajú až taký dosah. Tak uvidíme v zime...

