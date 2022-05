V súvislosti s nedeľňajšou (8. 5.) návštevou americkej prvej dámy Jill Bidenovej, ktorá v sobotu priletela do Bratislavy, budú aj na území Košického kraja platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra ich prijal viacero. Mesto však avizuje len minimálne dopravné obmedzenia.

"Z bezpečnostných a taktických dôvodov ich však nebudeme bližšie špecifikovať," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Polícia nemohla z dôvodov vysokého rizika špecifikovať ani orientačný počet policajtov v uliciach mesta Košice, kde má Bidenová naplánované dve aktivity.

Najprv v doobedňajších hodinách zavíta do krízového centra pri autobusovej stanici, kde sa stretne so zástupcami mesta a dobrovoľníkmi. Nasledovať bude stretnutie so slovenskými a ukrajinskými mamami a deťmi pri príležitosti Dňa matiek v základnej škole na Tomášikovej ulici.

"Dopravné obmedzenia v tejto súvislosti nebudú výrazné, iba s minimálnym zdržaním. Aj napriek tomu apelujeme na ohľaduplnosť a rešpektovanie všetkých, ktorí sa na bezpečnom priebehu návštevy budú podieľať," dodala Ivanová.

Bidenová svoj nedeľňajší program ukončí návštevou hraničného priechodu Vyšné Nemecké, kde je naplánované stretnutie s neziskovými organizáciami a predstaviteľmi inštitúcií asistujúcich ľuďom prechádzajúcim na hranice.