V hlavnom meste sa dnes konal protest pred parlamentom. Asi stovka študentov žiadala zrušenie maturít. Priebeh bol pokojný, na čo dohliadali aj prítomní policajti.

Všetkému predchádzala petícia, ktorú podpísalo vyše 20 000 ľudí. "Pomocou tejto petície vás opäť v mene žiakov budúceho 4. ročníka stredných škôl Slovenskej republiky prosíme a žiadame, aby ste zvážili zrušenie maturít 2022 (tak ako aj v rokoch 2020 a 2021)," píšu stredoškoláci.

Myslia si, že pre nich najvýhodnejšie bude známkovanie prospechu počas celého štúdia. Zároveň to študentom pripadá fér, keďže maturanti 2020 mohli v poriadku maturovať, no pre nich to je problém, keďže majú veľa nedobratého a nevysvetleného učiva. "Už teraz sú to takmer 2 školské roky, čo sa koná dištančná forma vzdelávania. A je dokázané, že v domácich podmienkach sa žiak nenaučí ani zďaleka toľko, čo v škole."

Anketa Myslíte si, že by sa mali zrušiť tohtoročné maturity? Áno. 41% Nie. 59% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kedy sa začínajú maturity, sa dozviete na druhej strane!