Najvýraznejšia postavička z JOJkárskej show Mama, ožeň ma je späť! Kontroverzný Projekt DJ Andrej si síce v televízií lásku nenašiel, no stačilo počkať iba deväť rokov a tá pravá nakoniec prišla aj sama. A s ňou prišla aj veľká zmena vizáže. Spoznali by ste ho?

Keď sa v roku 2013 objavila na televíznych obrazovkách show Mama ožeň ma, každému bolo hneď jasné, že sa kontroverzný Andrej Onderišin z obce Malčice stane hviezdou. A tak aj bolo, nikto mu predsa nemôže vziať, že svojím vystupovaním rozhodne ženy zaujal. Otázne však zostalo, že aké ženy. V show totižto u svojej vyvolenej neuspel.

Elektrikár a programátor už niekoľko rokov zodpovedne rozvíjal ambiciózny Projekt DJ Andrej, pri ktorom mixoval tie najznámejšie piesne do podoby, akú prinesie jeho bujná fantázia. Okrem toho sa venoval aj programovaniu a ciele mal už vtedy stanovené hoci vysoko, no jasne. Počas nakrúcania show totižto vyvíjal "operačný systém Windows, ktorý v sebe mal spájať prvky všetkých predošlých verzií Windowsu."

Ako sa netajil - o panictvo prišiel už v štrnástich a odvtedy stihol vystriedať mnoho partneriek. Spomedzi všetkých žien sa mu však hlboko do srdca vryla len jedna – Zuzana. „Stretol som ju v roku 2009 v Michalovciach neďaleko benzínky. Bola to láska na prvý pohľad. Bola krásna, no jednoducho dokonalá. Hoci nie moja prvá baba, ale prvá veľká a azda aj osudová láska,“ zdôveril sa Andrej. Dvojica sa dala dokopy, no dlho im to nevydržalo. Podviedla ho s najlepším kamarátom a aby toho nebolo málo, nájsť si lásku sa mu nepošťastilo ani v show Mama, ožeň ma.

Tieto časy sú však už navždy preč! Nedávno sa mu totižto podarilo si nájsť priateľku, s ktorou hrdo pridáva fotky na sociálnu sieť. Dlhodobý vzťah podľa verejne dostupných informácií tvoria od prvého tohtoročného augusta.

Andrej teda okrem vlasov zahodil zjavne aj ostych, ktorý mal zo žien. Už takmer mesiac sa hrdo ukazuje po boku Amálie, s ktorou tvoria krásny párik. Treba však dúfať, že to nedopadne ako s jeho predošlou priateľkou Lenkou, o ktorej po rozchode písal, že má dušu diabla a satana.

Anketa Videli ste show Mama, ožeň ma? Áno. 65% Nie. 35% Obe série! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: