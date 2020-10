Nákazu novým koronavírusom evidujú u troch lekárov a dvoch sestier, infikovali sa mimo UNLP.

„Sú to zamestnanci troch kliník, ktorí sa prioritne nestarajú o liečbu infikovaných pacientov koronavírusom. Aktuálne prebieha testovanie personálu a pacientov, ktorí prišli do styku s nakazenými zamestnancami. Zdravotníci, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19, sú izolovaní,“ uviedla Ladislava Šustová z UNLP s tým, že zatiaľ neevidujú žiadneho zamestnanca, ktorý by sa novým koronavírusom nakazil v dôsledku styku s pacientom s COVID-19.

Vo všeobecnosti podľa nej platí, že zamestnanci UNLP v prípade akýchkoľvek známok respiračnej infekcie alebo iných príznakov v súvislosti s COVID-19 nevykonávajú zdravotnú starostlivosť.

Zároveň pripomenula, že v košickej univerzitnej nemocnici cirkulujú aj lekári z iných nemocníc, ktorí sa pripravujú na atestácie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu jednotlivé nemocnice prerušujú cirkulácie svojich lekárov a presúvajú si ich späť na vlastné pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných 16 pacientov nakazených novým koronavírusom. Na klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) je izolovaných 14 pacientov, ďalší šiesti majú príznaky infekcie. Ochorenie u nich testy zatiaľ nepotvrdili. Dvaja pacienti sú vo vážnom stave, podstupujú oxygénoterapiu a majú obojstranný zápal pľúc.

„Ďalší dvaja pacienti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ich stav je kritický. Po úspešnej liečbe a zvládnutí kritického stavu bola jedna pacientka odpojená od pľúcnej ventilácie a presunutá späť na KICM,“ spresnila Šustová.