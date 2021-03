Slovensko zasiahne opäť poriadna zima - teplota klesne na -3 až - 8 stupňov Celzia. V údoliach dokonca až na - 9 až -14 stupňov Celzia.

Na sociálnej sieti na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. "Územie Slovenska začína ovplyvňovať (8.3. o 10:00) studený front, ktorý je spojený s tlakovou nížou so stredom nad európskym Ruskom. Zrážkovo sa prejavuje už teraz na severe nášho územia kde na viacerých miestach sneží. Zrážky na ňom sú a budú aj na severe pomerne slabé a pripadne max. do 5 cm nového snehu," informujú.

Predpoveď počasia na utorok 9.3. Zdroj: SHMÚ