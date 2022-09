Dušan Pašek starší by 7. septembra 2022 oslávil svoje 62. narodeniny. Bohužiaľ, niekdajší prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja vo veku nedožitých 38 rokov spáchal samovraždu. Ako si pripomenuli jeho výročie?

Dušana Pašeka staršieho dohnali údajné finančné problémy k zúfalému činu. V kancelárii štadióna Slovana ho našli 14. marca v roku 1998 s prestrelenou hlavou. Zanechal po sebe rozlúčkové listy pre svojich najbližším. Niektorí, vrátane jeho vdovy však neverili, že išlo skutočne o samovraždu.

Dušan Pašek starší sa narodil 7.septembra 1960 v Bratislave. Odmlada obľuboval hokej a už vo veku 16 rokov ho legendárny tréner Slovana Bratislava Ladislav Horský brával na zápasy do "áčka".

Pašek v roku 1984 získal striebornú medailu zo ZOH v Sarajeve a iba rok na to sa stal majstrom sveta. Rodený Bratislavčan, populárny aj pod prezývkou "Ceco", strávil väčšinu kariéry v bratislavskom Slovane.

Zanechal po sebe tri deti. Dcéru Alexandru a syna Dušana z prvého manželstva a dcéru Dominiku z druhého. Dušan Pašek mladší bol sa tiež aktívne venoval hokeju, no, bohužiaľ, už ani on nie je medzi nami. Minulý rok sa totižto obesil a pochovali ho do spoločného hrobu s otcom a jeho rodinou.

