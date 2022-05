Život tejto výnimočnej osobnosti slovenských a československých novodobých dejín ukončila 4. mája 1919 tragická letecká nehoda pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Na základe zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z roku 1993 je 4. máj - výročie úmrtia M. R. Štefánika - pamätným dňom Slovenskej republiky.

Okrem jeho známych úspechov a zásluh má aj také, o ktorých ste pravdepodobne ani len netušili. Napríklad také traky, vtedy známe ako „hozentrágle“, vynašiel práve on! Keď sa tým v liste pochválil svojmu otcovi, napísal mu jasnú odpoveď: "Tvoj vynález je jednoduchý a praktický. V krajčírstve to spôsobí revolúciu. Všetci fabrikanti gombíkov budú na teba hromžiť. Bodaj by sa tak stalo."

Málokto tiež vie, že Štefánik mal za svoj život asi 100 žien, čo rozhodne nie je malé číslo. Ako je to však možné, nad tým si lámalo hlavu už mnoho ľudí. Veď uznajte sami, ako je možné, že tento drobný, plešatý muž s tvárou posiatou vyrážkami toľko priťahoval druhé pohlavie? Iste to nebol fyzický vzhľad, ktorý ženám tak imponoval.

Pozornosť žien si však vždy vedel vydobyť. Jednou z jeho mnohých mileniek bola aj významná francúzska novinárka a politička Louise Weiss, ktorá mu v jednom liste vyznala lásku. "Pokorne prichádzam vás požiadať, aby som sa stala vašou snúbenicou. Záväzne prijímam obeť vašej osoby, ktorú ste vzali na seba a pomôžem vám, aby bola ešte plnšia. Pre mňa jedinou obeťou je, vzdať sa vás. Krutou existenciou je, nebyť vašou ženou," napísala mu.

Napriek tomu sa však ženiť nechcel. Miloval ženy, rád si s nimi užíval a žiadna ho nebavila dlhšie, ako nejakú dobu. Napokon sa však predsalen zasnúbil. Jeho vyvolená bola o 20 rokov mladšia talianka Guiliano Benzoni. Svadby sa však nedočkali, keďže Štefánik zahynul skôr, ako k nej prišlo. Guliana Benzoni sa už nikdy nevydala a až do smrti mu zostala verná.

