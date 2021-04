Najmenšie veľhory sveta si prišlo pozrieť už viacero delegácií, no Tatrancom sa do pamäte najviac vryla návšteva pápeža Jána Pavla II. a anglickej kráľovnej Alžbety II., ktorá prišla aj s manželom princom Philipom. Aj keď sa jednalo len o jeden deň, podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša, sa kráľovná s princom navždy zapísali do ich sŕdc.

Alžbeta II. s princom Philipom sa Slovensku zastavili už pred trinástimi rokmi, no spomienky Jána Mokoša sú také čerstvé, ako keby to bolo včera. Dodnes hrdo spomína, že z celého Slovenska okrem Bratislavy a Popradu navštívili práve Vysoké Tatry.

V Tatrách sa objavili dňa 24. októbra 2008 a strávili tam len niekoľko hodín, no o to intenzívnejších. Primátor mesta Vysoké Tatry obdivoval s akou pokorou a noblesou celú návštevu absolvovali. „Pár bol výnimočne zohraný, sčítaný, skúsený. Bolo zjavné, že sú to vysokopostavení ľudia, no na druhej strane boli veľmi priateľskí, ľudskí a dobrosrdeční. Každú situáciu sa snažili odľahčiť, no vedeli aj poradiť a pomôcť. Takisto prejavili obrovský záujem o Vysoké Tatry ako také,“ spomína Mokoš.

Tatranci si pre zástupcov britskej monarchie prichystali prehliadku typických povolaní. Kráľovná s princom sa podľa Mokoša živo zaujímali o každé jedno z nich. „Napríklad sa zastavili pri horskom nosičovi a pýtali sa na jeho profesiu. Celkom slušnou angličtinou im odpovedal jeho desaťročný syn,“ opisuje Mokoš.

Počas prehliadky chodil Philip vždy niekoľko krokov za kráľovnou. Tak to podľa Mokoša hlásal protokol. Počasie vtedy nebolo ideálne a naše veľhory nebolo spoza hmly vôbec vidieť. Na desať minút sa však vyjasnilo a priestor tak dostal princov typický anglický humor.

„Novinári kráľovnú poprosili o ďalšiu fotografiu, a tak naňho zavolala, aby rýchlo prišiel. Princ síce pridal do kroku, no začudovane sa pýtal, prečo sa má znova fotiť. Však sa fotili pred desiatimi minútami a on predsa sa od vtedy vôbec nezmenil. Nakoniec sa samozrejme nechal ofotiť,“ spomína na úsmevnú historku Mokoš.

Aj keď princ Philip medzi nami už nie je, na Slovensku po ňom ostala pamiatka. „Pripravili sme pre neho na výsadbu borovicu limbu. Vtedy sa ukázalo, že mu nerobí problém ani fyzicky zabrať a poznal aj techniku sadenia,“ usmieva sa starosta. „Tá limba je tam dodnes. Vtedy mala približne meter dvadsať, dnes má okolo troch metrov. Krásne sa jej darí, je hustá a široká. Treba sa ísť na ňu pozrieť,“ vyzýva na záver Mokoš.

Princ Philip v Tatrách zasadil borovicu limbu, ktorá je tam dodnes Zdroj: Milan Kapusta

