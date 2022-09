Primár interného oddelenia z nemocnice v Považskej Bystrici bol počas pandémie koronavírusu v uplynulých dvoch rokoch jednou z najvýraznejších tvárí lekárskej obce. Za svoju aktivitu si na sociálnych sieťach vypočul množstvo "kritiky" či urážok.

Najmä popierači koronavírusu a odporcovia očkovania si neodpustili aj drsné vyhrážky. Začiatkom apríla Kulkovský na svojich účtoch na sociálnych sieťach oznámil, že si dáva pauzu a vyjadrovať sa už nebude. Aktuálna situácia s výpoveďami lekárov sa ho však zjavne dotkla natoľko, že urobil výnimku. "Pripojil som sa k protestu lekárov. Nie kvôli platu," začal dlhý status na Instagrame.

Vládu a premiéra vyzval, aby sa "nesprávali k protestujúcim lekárom ako k nenažraným štváčom, ktorí zbytočne kritizujú kvalitne fungujúci a bezchybný systém a vyjadrovali by sa slušnejšie, než sú zvyknutí z politických rokovaní".

"Bolo by férové, keby politici neštvali proti lekárom občanov, ktorým je zo súčasnej situácie nevoľno a myseľ im zastiera strach o vlastnú existenciu. Bolo by fér hovoriť o tom, že cieľom nášho protestu je zvyšovanie kvality poskytovanej starostlivosti cez zvyšovanie počtu zdravotníkov a cez investovanie do chátrajúcich nemocníc formou ich adekvátneho financovania," nedával si servítku pred ústa.

Výpovede chcú podať lekári približne z 27 nemocníc Slovenska. Týka sa to fakultných aj univerzitných nemocníc, pripojili sa aj krajské a súkromné. K hromadným výpovediam sa podľa neho pridali aj niektorí lekári z tretích krajín, ktorí na Slovensku pôsobia.

"Som na týchto lekárov hrdý, že sa postavili za svojich pacientov natoľko, že riskujú aj svoj pracovný pomer a podali výpoveď v snahe zlepšiť podmienky pre nemocnice a pacientov," vyhlásil Visolajský.

Výpovede podľa jeho slov podali lekári z kľúčových oddelení, ako sú traumatológia, interné, kardiológia, anestéziológia, intenzívna medicína, pediatria, gynekológia či novorodenecké oddelenie. "V Bratislave bez týchto lekárov nie sú schopné fungovať veľké nemocnice," upozornil.

Šéf LOZ pripomenul, že odborári dlhodobo upozorňujú na zlú situáciu v zdravotníctve. Opakovane skritizoval vládu, že na viaceré z ich požiadaviek nepredstavila konkrétne riešenia. "Našich osem požiadaviek vnímame ako komplexné riešenie, aby sa slovenské nemocnice nadýchli a začali sa zlepšovať. Ak budeme plniť jednu alebo dve, tak nám to nepomôže," skonštatoval.