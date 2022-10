Spojené komunálne a župné voľby sa budú konať presne o týždeň. Slováci sa k volebným urnám postavia už v sobotu (29.10.). Najnovší prieskum odhalil nielen to, koho by si Nitrania zvolili za primátora, ale aj ako by volili, ak by sa konali parlamentné voľby!

Agentúra FOCUS zisťovala voličské preferencie pre TV Markíza. Výsledky odhalili, že najväčšiu šancu stať sa primátorom Nitry má jej súčasný primátor Marek Hattas, ktorý v prieskume získal 32,6 percenta preferencií.



Agentúra FOCUS však zisťovala aj to, koho by volili Nitrania v prípade, ak by sa konali parlamentné voľby. Aj v tomto prieskume potvrdila svoje prvenstvo strana Hlas-SD, ktorú by volilo 14 percent opýtaných. Na druhom mieste sa umiestnila strana Progresívne Slovensko s 9,5 percentami hlasov. Tretia by skončila strana Smer (8,1%) a na štvrtej priečke sa umiestnila SaS (5,7%).

Hnutie OĽaNO by skončilo pred bránami parlamentu. V Nitre by ho volilo 3,3 percenta opýtaných. Rovnako by sa do parlamentu nedostalo ani Hnutie Republika (3,2%) a ani strana Za ľudí (1,9%). Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sme rodina získali v prieskume len niečo cez 1 percento hlasov.



Prieskum bol realizovaný v dňoch 10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 na vzorke 604 respondentov.