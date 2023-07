Stiahli sa do úzadia, bývajú za mestom pod mostom. Nechcú nikomu prekážať… Pred pár dňami ich úmyselný požiar pripravil aj o to málo, čo si vybudovali.

„Čo nám závidel?“ pýta sa Jaromír (63), ktorý spolu s kamarátom Jankom bývajú pod mostom už takmer tri roky. Niekto im totiž skromné „bývanie“ pred pár dňami podpálil. „Niekto to polial benzínom a zapálil,“ vraví dobrovoľníčka Katka Kočanová.

Prostredníctvom svojho občianskeho združenia Srdce pre všetkých sa pýtala ľudí, či by nevedeli pomôcť. „Nejaký stan na oblečenie, spacáky, trvanlivé potraviny,“ napísala na facebook-u. O krátky čas tam smerovala so všetkým, čo mužom požiar zničil. „Danú vec evidujeme ako priestupok proti majetku, páchateľ je zatiaľ neznámy,“ reagoval pre Plus JEDEN DEŇ Daniel Džobanik, hovorca prešovskej polície.

FOTO ZHORENISKA >TU<

Jaromír hovorí, že na ulicu sa dostal kvôli zamestnávateľovi. „Neplatil za mňa odvody. Toľké roky som o tom nevedel, až kým neprišiel exekútor. O všetko som prišiel,“ opisuje. Jeho parťák Janko veľmi komunikatívny nie je, no rozumejú si. „Sedí len tu, nikam nechodí. Raz do mesiaca ide do mesta po dôchodok. Má operované nohy, takže nevládze ísť tých štyri-päť kilometrov do mesta a ešte naspäť.“

V čase, kedy im dosiaľ neznámy páchateľ podpálil bydlo pod mostom tu nebol ani jeden z nich. „Vrátili sme sa a všetko zhorené. Bola tu aj polícia, no zatiaľ nevedia, prečo to kto spravil,“ nechápe Jaromír.

Minulý rok ich ohrozovala aj rieka, ktorej hladina sa dvihla tak, že nemali pomaly kam ujsť. „Nechceme ísť do centra, takto sme sami sebe pánmi. Alkohol nie je ten hlavný dôvod, ale sloboda je najdôležitejšia,“ argumentuje 63-ročný muž s tým, že ak sa mu podarí vybaviť si dôchodok, chcel by si nájsť nájomný byt.

„Vrátili sme sa a všetko zhorené. Bola tu aj polícia, no zatiaľ nevedia, prečo to kto spravil,“ nechápe Jaromír. Zdroj: Lukáš Koco

Približne v tom istom čase horel o niekoľko kilometrov ďalej tiež príbytok ľudí bez domova pod mostom. „Pomáhame tým ľuďom, aspoň nejaké pečivo, oblečenie im posúvame,“ približuje pani Kočanová. „Veľmi milá je pani, doniesla nám aj kreslá, stolík, teraz plynovú bombu, aby sme si mohli niečo uvariť,“ ďakuje Jaromír.

Ak by ste chceli finančne či materiálne pomôcť OZ Srdce pre všetkých pani Kočanovej, podrobnejšie informácie nájdete >TU<