Leteckí záchranári zo Žiliny leteli v piatok (21. 4.) na pomoc 50-ročnému paraglajdistovi do oblasti Bystričky pri Martine. Po zachytení v korunách stromov sa mužovi podarilo vyslobodiť, spadol však na zem z výšky približne siedmich metrov. Podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzany Hopjakovej utrpel vážne poranenie panvy, zlomeninu hornej končatiny a ľahší úraz hlavy.

Pri Martine sa zrútil paraglajdista: Zachytil sa do stromov a spadol z výšky 7 metrov!

Doplnila, že mužovi zavolali pomoc kamaráti, ktorým sa dlho neozýval. "Po rekognoskácii terénu pristál pilot na najbližšom vhodnom mieste. Pri zranenom sa už nachádzali horskí záchranári, ktorí pacienta primárne ošetrili a odovzdali do starostlivosti posádke leteckých záchranárov," uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov.

Zranený paraglajdista bol podľa nej pri vedomí, na okolnosti pádu si pamätal a so záchranármi komunikoval. "Lekárka mu doplnila ďalšiu analgéznu liečbu a po preložení na palubu ho v stabilizovanom stave, no s vážnym úrazom panvy, letecky transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine," dodala.