Zdá sa, že Bratislavčania utekajú pred zákazom vychádzania do prírody. Výpadovky sú totiž plné áut. Doprava je na niektorých úsekoch výrazne spomalená, treba rátať s kolónami a nervozitou okolostojacich.

K piatkovému popoludniu síce hustejšia doprava patrí, ale momentálne sa na viacerých frekventovaných úsekoch ciest v hlavnom meste tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Premávka na Bajkalskej ulici a v jej okolí je tak zhnustená, že si tu postojíte minimálne 25 minút.

So zdržaním do 25 minút musia vodiči počítať na Mierovej ulici smerom do Podujnajských Biskupíc. Na výjazde z Bratislavy po D1 na Senec sa zdržíte asi hodinu.