„Chodím stále voliť, pretože som presvedčený, že aj môj hlas rozhoduje. Teraz som prišiel aj preto, lebo verím, že sa u nás zmenia medziľudské vzťahy, ktoré sú veľmi zlé. My „dole“ sme to nespôsobili, spôsobili to tí „hore“, že manželia sa doma nerozprávajú z politických dôvodov. Prišiel čas nastoliť zmierenie v spoločnosti, ale tón musia udať poslanci, členovia vlády, preniesť to do miest a obcí a tak to príde aj do rodín,“ povedal bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

Kritizuje zároveň vízie, ktoré naša krajina nemá dlhodobé. „Keď som bol prezidentom, presadzovali sme víziu na 15-20 rokov. Pripravila sa, ale nerealizovala. Myslíte, že je dobré, ak predseda strany, ktorý sa stane predsedom vlády určuje na najbližšie štyri roky vývoj?“

Názor na napätú politickú situáciu má jasný: Vždy je šanca!

„Sme kritizovali Mečiara, keď povedal, že víťaz berie všetko a opozícii nedal nič. My sa stále toho držíme. Ani jedna vláda, parlament to nezmenil, lebo im to vyhovuje. Musí sa niečo obetovať, aby to nebolo s palcom hore alebo dole, aby sa do parlamentu dostali aj ľudia, ktorí sú osobnosťami,“ zhodnotil Schuster s tým, že predseda strany presadzuje záujmy strany. „Kedy budeme presadzovať zmeny občanov? Volebný systém treba zmeniť na viac obvodov.“

Jednoznačný postoj zaujal aj pri hodnotení predvolebnej kampani. „Sú veci, za ktoré sa hanbím, ale myslím si, že každá strana a človek vidí úroveň tých, ktorí tú kampaň robili, ako sa správali a podľa toho by mali aj voliť.“

Na otázku, či bude vláda zostavená odpovedal: „Myslím si, že bude. Ale aká vláda, či to nebude rozporová, to neviem. Teraz potrebujeme vládu, ktorá zmieri najmä vzťahy vnútri štátu. Lebo zahraničie je jasné. Sme členmi EÚ a NATO, nemáme byť pritakávačmi. Máme bojovať za Slovensko, naše záujmy, ale plniť si aj povinnosti. Nebyť iniciatívny tam, kde to škodí Slovensku.“

Ako to mal s rozhodovaním, koho vlastne voliť? „Nebol som rozhodnutý na prvý šup, ale musel sa rozhodnúť, preto idem.“

Niekoľko minút počkal v rade medzi ostatnými voličmi, nepredbiehal sa. Zástup ľudí, ktorí neustále prichádzali, ho milo prekvapil. „Lebo čím viac ľudí, tým viac objektívne a spravodlivejšie výsledky volieb. Bodaj by som čakal aj hodinu - to by bol dobrý znak, že si uvedomujeme, že každý rozhodujeme, hoci len jedným hlasom. Ale tisíc hlasov je už veľa. Keby to bolo tak vždy, možno by sme sa nedožili rôznych prekvapení ako doteraz.“