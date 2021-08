Na nedeľu 22. augusta má pre záujemcov v Prešove a Poprade pripravených po 300 jednodávkových vakcín Janssen, informovala TASR Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

"Neustále hľadáme nové možnosti, ako dostať vakcínu rýchlejšie, jednoduchšie a ešte bližšie k ľuďom. Aktuálne presúvame mobilné tímy aj do exteriéru za dodržania všetkých stanovených podmienok a očkujeme takpovediac na ulici, čo verím, bude vnímané ako ďalší ústretový krok smerom k záujemcom o vakcínu," uviedol predseda PSK Milan Majerský, pričom podotkol, že "ku kolektívnej imunite máme ešte ďaleko".

Kraj sa na ulici chystá očkovať počas Festivalu gastronómie a kultúry Viva Italia, ktorý sa uskutoční od 25. do 28. augusta v Poprade. "PSK má na tento účel k dispozícii spolu 800 dávok jednodávkovej vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson, pripravený je však zaočkovať všetkých záujemcov," ozrejmila Jeleňová s tým, že očkovacie kóje budú situované na Námestí sv. Egídia.

Kraj najbližší víkend pokračuje v očkovaní bez registrácie v nákupnom centre na sídlisku Sekčov v Prešove a v popradskom obchodnom centre na Dlhých Honoch, a to v nedeľu 22. augusta v čase od 10.00 do 18.00 h. "V teréne budú aj mobilné očkovacie jednotky PSK. V nedeľu 22. augusta vyrazia do Malej Domaše a Žalobína, kde druhou dávkou vakcíny Pfizer BioNTech preočkujú 250 ľudí," doplnila Jeleňová s tým, že na piatok 27. augusta má kraj naplánované preočkovanie vo firme Tesla Stropkov, v Rafajovciach a individuálne v domácnostiach vo Vranove nad Topľou.

Keďže je očkovanie vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) pre nízky záujem aktuálne v útlme, k uzavretým centrám v Bardejove a Starej Ľubovni pribudnú aj centrá v Poprade a Humennom. Podľa Jeleňovej sú však všetky VKOC pripravené na svoje opätovné otvorenie, ak sa preukáže záujem verejnosti. "Najbližšie bude pre záujemcov otvorené VKOC v Prešove, kde sa bude začiatkom septembra podávať jednodávková vakcína Janssen," doplnila.

PSK doteraz podal už viac ako 192.000 vakcín proti novému koronavírusu, z toho takmer 18.000 ich vyočkovala výjazdová služba v obciach kraja, väčších výrobných spoločnostiach a v dvoch obchodných centrách.