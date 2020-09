Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by mal byť nadchádzajúci víkend, ako aj štátny sviatok v utorok 15. septembra slnečný a veľmi teplý.

Väčšina z nás to pravdepodobne využije a vyberie sa buď k vode alebo do prírody. Obdivovať slovenskú prírodu bude tento víkend aj bratislavský primátor Matúš Vallo. "Primátor hlavného mesta bude oddychovať s rodinou, podľa možností by rád využil pekné počasie a spoločné chvíle počas víkendu strávil v prírode," povedala nám jeho hovorkyňa Katarína Rajčanová.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo bude tráviť víkend v prírode. Zdroj: Instagram

Podobne ako Matúš Vallo aj starosta druhej najväčšej bratislavskej mestskej časti Martin Chren bude tráviť slnečný víkend s rodinou. "Tento víkend bude mimoriadny, pretože moja snúbenica má v týchto dňoch narodeniny aj meniny. Predovšetkým ale budem tráviť viac času s ňou ako s telefónom," povedal starosta Ružinova.

Starosta Ružinova rád číta a jeho najobľúbenejšou časťou bytu je určite knižnica. Zdroj: Martin Chren

Do prírody aj so synom sa tiež vyberie predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. "Ak bude také dobré počasie, aká je predpoveď, víkend si plánujem užiť so synom. Na sobotu máme naplánované horské bicykle do lesa a v nedeľu si pôjdeme zatrénovať golf a ak ostane chvíľa času, zahráme si aj deväť jamiek,"povedal nám Juraj Droba s tým, že ak by sa počasie zhoršilo, dajú si poldňovú túru v lese. "A k víkendu neodmysliteľne patrí aj návšteva starých rodičov v Ivanke pri Dunaji. Jurko sa už teraz teší na babkin puding, väčšinou zje štyri," dodal s úsmevom bratislavský župan.

